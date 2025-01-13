菲菲告別樂天哭了「離開有很多原因」！　不捨發聲：永遠記在心裡

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿球團為迎接即將到來的新球季，進行啦啦隊的調整，並正式公布「樂天女孩Rakuten Girls」的新成員名單，表示阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲與十元將離隊。為此，李恩菲（菲菲）事後透過社群感性發聲了，「想起這些經歷眼淚不禁還是留下...非常感謝lamigo 、樂天球團給我這個難得的舞台，我永遠記在心裡不會忘記。」

▲菲菲宣布離開樂天女孩。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

菲菲宣布結束她在樂天女孩中長達6年的旅程，她感性告別並感謝粉絲們多年來的支持和陪伴。菲菲回顧她的啦啦隊生涯，稱這段經歷是她大學時光中最美好的回憶。她還提到，一路陪伴她的粉絲，無論是在烈日下支持，還是在比賽中為勝利歡呼，都讓她感受到愛與支持，這讓她常常感動到落淚。

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▲菲菲外型神似新有菜。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



菲菲特別感謝Lamigo和樂天球團，因為他們提供一個讓她能夠展現才能的舞台。她表達對在球場上每次跳舞的珍惜，每滴汗水和每次微笑，都使她的生命更加豐富和精彩。菲菲強調，雖然她即將離開，但所經歷的一切將永遠銘記在心，「我永遠記在心裡不會忘記，離開有很多原因，而人生每個階段都有不同的任務和想法。」

▲菲菲坦言離開樂天有很多原因。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

最後，菲菲提到，她的離開是為迎接生命中新的階段和挑戰，並非真正的結束。她期待在未來以不同的方式繼續與粉絲們相見，並希望大家能繼續支持樂天女孩，同時也給予她未來旅程中同樣的愛與祝福，「雖然有很多的不捨，但這並不是結束，而是一個新的旅程。請繼續為樂天女孩加油，為她們帶來更多的歡笑和感動，同時，也希望你們能給即將展開新的旅程的我，一如既往的支持和祝福。」

▲菲菲發文告別樂天。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）