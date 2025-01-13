YTR荒姨懷孕「暗爽寶寶不是巨蟹座」　分手波特王半年疑偷臭

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨去年7月發文透露已和波特王分手3個月，不久後和「山姆老思」交往，11日更無預警宣布懷孕的消息，表示寶寶預產期在8月16日，甚至還疑似偷臭巨蟹座的波特王，「是獅子座唷！不是巨蟹座那就沒事了。」

▲荒姨在影片中透露寶寶是獅子座。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

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影片中，荒姨滿懷欣喜地與山姆老思分享兩人的寶寶預產期與星座，她透露寶寶預計將在今年8月16日出生，星座是獅子座。她對此感到非常滿意，因為這意味著寶寶不會是與前任波特王相同星座的巨蟹座。當荒姨慶幸寶寶不是巨蟹座時，山姆老思好奇問她「巨蟹座怎麼了？」不過荒姨沒正面回應，只是有些神秘且含糊地說：「就是你知道的……。」

▲荒姨慶幸寶寶不是巨蟹座。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

荒姨向山姆老思秀出她的驗孕結果，表示這是一份特別的禮物——一個顯示兩條線的驗孕棒，象徵著她確實懷孕。對於這突如其來的喜訊，山姆老思顯得驚訝又好奇，他詢問是否已進行產檢，以確認懷孕情況。對於山姆老思的問題，荒姨解釋她為了確保準確性，已去了醫院做檢查。她向對方描述在醫院的經歷，包括確認胎兒是否已在子宮內正確著床。幸運的是，檢查結果是正面的，她的寶寶安全地在子宮內成長。

▲荒姨表示寶寶不是巨蟹座那就沒事了。（圖／翻攝自YouTube／荒姨）

事實上，荒姨和波特王去年7月公開發文向外界坦言已分手3個月，卻仍引來諸多臆測，甚至指內幕堪比八點檔。荒姨也親自解釋分手原因：「只能說有些事勉強別人或委屈自己都不是好辦法，我們還是很好的朋友，正確來說應該是晉升為家人的革命情感了！未來請大家繼續支持與喜愛這位自稱好帥的人。」

▲荒姨曾和波特王交往。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）