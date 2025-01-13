下個爆紅男神是他！李浚赫太帥粉絲暈船　被讚「看到心情很好」好害羞

記者吳睿慈／台北報導

《我的完美秘書》由「浪漫愛情劇女王」韓志旼與「西裝男神」李浚赫主演。男主角李浚赫過去在電影《犯罪都市3》飾演反派，彪悍形象深植人心，這次角色設定大反轉，在劇中溫柔貼心的形象讓台、韓女性觀眾暈船，被認為是繼柳演錫《現在撥打的電話》下一個爆紅男神。事實上，他超容易害羞，被稱讚為「最帥的完美秘書」時，瞬間害羞語塞，反差萌的反應讓現場笑聲不斷。

▲李浚赫獲得稱讚是下一個爆紅男神。（圖／Hami Video提供）



李浚赫在劇中溫柔貼心的形象讓台、韓女性觀眾暈船，劇中甜蜜橋段撒糖不手軟，醉倒的韓志旼發現李浚赫在身旁打盹，忍不住伸手順著對方眼鼻唇輕觸呢喃出真心話「好帥...」，沒想到男方此時睜眼、兩人彼此凝視，逼近接吻的距離更是讓粉絲直呼男女主角的化學反應：「貼太近了吧！滿滿的電流」、「一開始是為了男女主角顏值而看，現在等不及下周進度了」。

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▲▼《我的完美秘書》戲劇討論度上升。（圖／Hami Video提供）



隨著《我的完美秘書》戲劇討論度上升，演員群近日跨海接受訪問，向台灣觀眾用中文打招呼，李浚赫對粉絲放電：「我愛你們！」談到如果開公司，誰會是「完美秘書」時，所有人一致推選李浚赫。韓志旼親自認證：「他和劉恩浩（角色名）的相似度幾乎一樣，不僅很會打掃，還會請大家吃好吃的！」金度勳也忍不住補充：「而且長得帥，每天看到心情都會很好！」讓李浚赫瞬間害羞語塞，現場笑聲不斷。

談到演出時最大的挑戰，李浚赫坦言很少拍浪漫愛情劇，「所以這部戲本身對我而言就是挑戰。」他也透露劇中有許多場景在首爾知名的景點拍攝，「我們要在人很多又是知名的地點拍浪漫愛情劇，取景過程困難重重，但還是鼓起勇氣拍攝，當時工作人員也很辛苦。」

▲李浚赫當選最完美秘書，他被讚超帥反應很害羞。（圖／Hami Video提供）



被問「誰最會照顧人，是朋友們溫暖的支柱」時，金允慧和金度勳不約而同選擇了韓志旼，金允慧笑言：「和她討論困擾時，她會很冷靜地幫忙分析，做出明智的判斷，又有種溫暖姐姐的感覺。」而金度勳也補充：「感覺無論說什麼她都會耐心傾聽，和同劇的演員每天聊不停，一定是個很好的朋友。」言語中充滿了對韓志旼的信任和讚賞，也讓粉絲感受到演員們螢幕外的真摯情感！《我的完美秘書》在Hami Video全台獨家播出，每週五、六晚間10點30分各更新1集。