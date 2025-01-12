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《愛情羅勒香》四帥來台變身「鳳南F4」　熱跳《卡加布列島》笑翻粉絲

記者蕭采薇／台北報導

泰國BL劇《愛情羅勒香》劇中兩對CP「Sailub&Pon」、「Benz&Garfield」4位演員，繼去年5月後再度來台，11日見面會上，他們甚至大跳YOYO神曲《卡加布列島之歌》，笑翻一票粉絲。

▲《愛情羅勒香》SAILUB PON & BENZ GARFIELD粉絲見面會。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

▲《愛情羅勒香》兩對CP，來台舉辦見面會。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

在農曆年前來台，四帥特別準備中文向大家拜年，笑喊：「新年快樂，蛇年行大運！」而Benz此次挑戰了臭豆腐，雖然嘴裡大讚很好吃，不過他也坦言：「真的需要點勇氣，眼淚在眼眶裡打轉。」

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▲《愛情羅勒香》SAILUB PON & BENZ GARFIELD粉絲見面會。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

▲Sailub、Pon、Benz、Garfield，四位演員熱跳《卡加布列島之歌》。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

活動尾聲，四帥穿上《想見你》當中的「鳳南高中」制服化身「鳳南F4」，不過Garfield壯到一度要撐爆制服，意外成為粉絲福利。但他的發言也很感性，表示當見面會結束，就代表戲真的要結束了，會覺得有些難過和不捨。Pon則嘴甜狂喊：「學妹！學妹！」

▲《愛情羅勒香》SAILUB PON & BENZ GARFIELD粉絲見面會。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

▲四帥穿上「鳳南高中」制服化身「鳳南F4」。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

Sailub則對粉絲說：「祝大家新年快樂，新的一年有新的開始，非常開心。」不過一出口馬上被吐槽：「這是長輩的祝福？」

▲《愛情羅勒香》SAILUB PON & BENZ GARFIELD粉絲見面會。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

▲四帥熱情與粉絲合照。（圖／WOW集團-火種娛樂提供）

 

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