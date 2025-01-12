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羅伯派汀森電影處女作！　《哈利波特：火盃的考驗》19歲青澀模樣曝

記者蕭采薇／綜合報導

風靡全球的知名電影《哈利波特》全系列即將首度在台聯映，今年適逢第四集《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年紀念，特別加碼上映IMAX版本。此外，該片也是男星羅伯派汀森的大銀幕處女作，粉絲也能在片中一窺他19歲時的小鮮肉青澀模樣。

▲《哈利波特：火盃的考驗》為羅伯派汀森大銀幕處女作。（圖／華納提供）

▲羅伯派汀森（左）在《哈利波特：火盃的考驗》飾演「西追」，是影響主角哈利波特（右）最深的角色之一
。（圖／華納提供）

《哈利波特：火盃的考驗》日前特別舉辦IMAX特映會，該地正巧是20年前的上映影城，吸引許多粉絲穿著魔法學院巫師袍、帶魔杖共襄盛舉，現場宛如霍格華茲同學會般熱鬧非凡。當年在台上映後掀起一波魔法熱潮，不僅創下3.5億台幣票房紀錄，IMAX版更有連續上映15週的驚人佳績。

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▲《哈利波特：火盃的考驗》為羅伯派汀森大銀幕處女作。（圖／華納提供）

▲羅伯派汀森演出《哈利波特：火盃的考驗》時，只有19歲。（圖／華納提供）

《哈利波特：火盃的考驗》包含緊張刺激的「魁地奇世界盃總決賽」，與集結歐洲三大魔法學校同台競爭的「三巫鬥法大賽」，絕對都是哈利波特迷心中最難忘的回憶。而魔法世界大反派「伏地魔」也在本集復活，讓魔法世界陷入危機，正邪之戰正式進入白熱化，成為系列故事中最重要的轉捩點。

《哈利波特：火盃的考驗》同時也有許多首度露面的新角色，包含由華裔女星飾演的張秋、以及首度演出電影的羅伯派汀森，他在片中飾演資優生「西追迪哥里」，是影響主角哈利波特最深的重要角色之一。

▲《哈利波特：火盃的考驗》為羅伯派汀森大銀幕處女作。（圖／華納提供）

▲《哈利波特：火盃的考驗》為羅伯派汀森大銀幕處女作。（圖／華納提供）

當年僅19歲的羅伯派汀森憑藉俊俏外型，及帥氣的角色形象吸粉無數，一舉躍升影壇寵兒，後續得以接演《暮光之城》、《蝙蝠俠》等賣座鉅片，今年更與韓國名導奉俊昊合作新片《米奇17號》，《哈利波特：火盃的考驗》可說他演員生涯最重要的起點，《哈利波特》全系列共8部電影，將於1月17日起首度在台聯映。

 

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哈利波特, 哈利波特：火盃的考驗, 羅伯派汀森

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