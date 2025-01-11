陳文茜出院後首錄影「冒2副作用」！　身體現況曝光

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人陳文茜日前透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素，事後住院進行免疫治療，目前人已出院，幾天前才發文宣布「提早回世界周報主持台」的她，今（11）日再度發文，透露自己免疫治療後全身濕疹、腳底汗泡疹，所以最終決定穿著睡衣及拖鞋前往電視台錄影。

▲陳文茜免疫治療後首度錄影。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜透露，這次的穿著選擇並非為了戲劇效果，而是基於身體健康的實際需要。她坦言，由於才剛接受免疫治療，經歷了一些副作用，包括腳底出現汗泡疹和全身濕疹，使她不得不穿著拖鞋和睡衣前往工作。陳文茜在文中以幽默的口吻自嘲，自己可能成為史上最隨性的電視主持人。

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▲陳文茜穿睡衣出門錄影。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報Sisy`s World News）

陳文茜還強調，自己雖然外表隨意，但在節目內容的準備上卻毫不馬虎，包括做足了節目功課、排好節目內容，甚至每小時至少準備10個標題，以及改寫記者稿件以確保資訊的準確無誤，最後更不忘在文末邀請觀眾，收看接下來2天晚上9點的《文茜的世界周報》。