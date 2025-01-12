非裔女導演連奪國際大獎　瑪蒂迪歐普：我的電影永遠都是政治的

記者蕭采薇／綜合報導

塞內加爾裔法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop），2024年以紀錄片《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）勇奪柏林影展金熊獎。年僅42歲，剛出道就接連以兩部長片勇奪國際大獎，被問到如何培養出如此不同的獨特視角？迪歐普毫不諱言地表示：「我一直把自己視為一個為特定政治立場或目的而服務的導演，所以我的電影永遠都是政治的。」

▲《達荷美：祖靈回家》導演瑪蒂迪歐普，剛出道就接連以兩部長片勇奪國際大獎。（圖／佳映娛樂提供）

《達荷美：祖靈回家》紀錄了法國將百年前從非洲掠奪的文物交還母國的過程，呼應了當代去殖民化的運動思潮。挾著金熊獎的氣勢持續挺進，在2025年奧斯卡金像獎更同時入選最佳國際影片和最佳紀錄長片前15強。

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導演瑪蒂迪歐普2019年她以首部劇情長片《大西洋》（Atlantics），成為影史首位入圍坎城影展主競賽單元的黑人女性導演，更一鳴驚人奪下評審團大獎，並馬上被Netflix買下版權作為進軍非洲市場的力作。

▲《達荷美：祖靈回家》紀錄了法國將百年前從非洲掠奪的文物交還母國的過程。（圖／佳映娛樂提供）

第二部長片《達荷美：祖靈回家》更上一層樓，不僅以結合魔幻與紀錄的大膽形式，挑戰去殖民化的少見題材，更勇奪柏林影展最高榮譽金熊獎。迪奧普最早原本想要追隨父親的生涯成為歌手，玩自己的音樂。她也在電影裡演出，後來卻放棄歌手、演員，走向導演的創作之路。

她說：「因為當時那些領域都似乎太被男性所掌控。而我不想讓自己局限在只能成為他們慾望的玩物。選擇成為導演，就是選擇毫不妥協地自由寫出我自己的故事。」但她認為以政治為題，並不表示就一定得搞得很嚴肅。

▲《達荷美：祖靈回家》同時入選奧斯卡「最佳國際影片」和「最佳紀錄長片」前15強。（圖／佳映娛樂提供）



迪歐普一直以她源自非洲的身分為傲，然而身為一名在法國的黑人女性藝術家，她常感覺她所有的各種面貌只被理解了20%，「我是演員，卻又是導演。他們不知要拿我怎麼辦，因為我太混種了。你無法把我放在任何一個分類盒子裡。就連我的外表也是，看起來比較像個女演員，但卻又是導演。但即使我得了坎城評審團大獎，我在法國卻沒上過任何一個封面。」《達荷美：祖靈回家》1月17日全台上映。