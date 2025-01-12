ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

非裔女導演連奪國際大獎　瑪蒂迪歐普：我的電影永遠都是政治的

記者蕭采薇／綜合報導

塞內加爾裔法國女導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop），2024年以紀錄片《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）勇奪柏林影展金熊獎。年僅42歲，剛出道就接連以兩部長片勇奪國際大獎，被問到如何培養出如此不同的獨特視角？迪歐普毫不諱言地表示：「我一直把自己視為一個為特定政治立場或目的而服務的導演，所以我的電影永遠都是政治的。」

▲《達荷美：祖靈回家》導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop）。（圖／佳映娛樂提供）

▲《達荷美：祖靈回家》導演瑪蒂迪歐普，剛出道就接連以兩部長片勇奪國際大獎。（圖／佳映娛樂提供）

《達荷美：祖靈回家》紀錄了法國將百年前從非洲掠奪的文物交還母國的過程，呼應了當代去殖民化的運動思潮。挾著金熊獎的氣勢持續挺進，在2025年奧斯卡金像獎更同時入選最佳國際影片和最佳紀錄長片前15強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演瑪蒂迪歐普2019年她以首部劇情長片《大西洋》（Atlantics），成為影史首位入圍坎城影展主競賽單元的黑人女性導演，更一鳴驚人奪下評審團大獎，並馬上被Netflix買下版權作為進軍非洲市場的力作。

▲《達荷美：祖靈回家》電影劇照。（圖／佳映娛樂提供）

▲《達荷美：祖靈回家》紀錄了法國將百年前從非洲掠奪的文物交還母國的過程。（圖／佳映娛樂提供）

第二部長片《達荷美：祖靈回家》更上一層樓，不僅以結合魔幻與紀錄的大膽形式，挑戰去殖民化的少見題材，更勇奪柏林影展最高榮譽金熊獎。迪奧普最早原本想要追隨父親的生涯成為歌手，玩自己的音樂。她也在電影裡演出，後來卻放棄歌手、演員，走向導演的創作之路。

她說：「因為當時那些領域都似乎太被男性所掌控。而我不想讓自己局限在只能成為他們慾望的玩物。選擇成為導演，就是選擇毫不妥協地自由寫出我自己的故事。」但她認為以政治為題，並不表示就一定得搞得很嚴肅。

▲《達荷美：祖靈回家》電影劇照。（圖／佳映娛樂提供）

▲《達荷美：祖靈回家》同時入選奧斯卡「最佳國際影片」和「最佳紀錄長片」前15強。（圖／佳映娛樂提供）
 
迪歐普一直以她源自非洲的身分為傲，然而身為一名在法國的黑人女性藝術家，她常感覺她所有的各種面貌只被理解了20%，「我是演員，卻又是導演。他們不知要拿我怎麼辦，因為我太混種了。你無法把我放在任何一個分類盒子裡。就連我的外表也是，看起來比較像個女演員，但卻又是導演。但即使我得了坎城評審團大獎，我在法國卻沒上過任何一個封面。」《達荷美：祖靈回家》1月17日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

推薦閱讀

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

網紅帶球嫁！婚禮遭「老公前女友鬧場」搶捧花大哭　她動胎氣早產

台女星被質疑「內衣墊很厚」直接開直播！揭真相：扯出來揉給大家看

台女星被質疑「內衣墊很厚」直接開直播！揭真相：扯出來揉給大家看

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

朴成焄傳AV版《魷魚》損形象！宣布「退出與潤娥主演作」聲明曝光

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲　公司：生前無病痛

快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃

眾量級Andy分手家寧爆哭畫面流出　「關在房間不出去」認恢單陷低潮

妮可基嫚挖掘女性禁忌慾望　「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」

不只鬼鬼！3女星神隱後當媽　她45歲懷孕避談孩子生父

八點檔片場爭執搬上檯面！姚黛瑋嗆「真的很白目」　錦雯鏡頭前爆哭

鬼鬼生女「去年底IG照偷藏彩蛋」！　網揪1細節驚：已經在肚子裡了

白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑪蒂迪歐普, 達荷美：祖靈回家

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鬼鬼未婚懷孕遭指「沒有爸爸很可憐」　主播：不是有父母才是家
  2. 《愛情羅勒香》四帥來台變身「鳳南F4」　熱跳《卡加布列島》笑翻粉絲
  3. 非裔女導演連奪國際大獎　瑪蒂迪歐普：我的電影永遠都是政治的
  4. 快訊／「洛杉磯野火」驚傳前童星喪生！　母心碎證實：他來不及逃
  5. 《六人行》羅斯私下超愛恐怖片！　《雞皮疙瘩：神秘失蹤》如願當主角
  6. 羅伯派汀森電影處女作！　《哈利波特：火盃的考驗》19歲青澀模樣曝
  7. 橫掃26大獎！最虐CP性張力湍流大銀幕　《我們愛過一次》致敬王家衛
  8. 白靈直擊「洛杉磯野火」末日場景！　天空佈滿橘紅色煙霧：惡夢一場
  9. 陳文茜出院後首錄影「冒2副作用」！　身體現況曝光
  10. 指控閔熙珍害ILLIT「銷量變差、廣告被撤」！　經紀公司求償20億

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366