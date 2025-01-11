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張秀卿封殺陳隨意下逐客令　原因竟與他的驚人嘔吐物有關

記者葉文正／台北報導


王彩樺、蔡秋鳳、張秀卿與邵大倫今天參加《WE ARE我們的除夕夜》節目錄影，王彩樺談到張秀卿有潔癖，到她家作客還要穿上她的睡衣才可以進門，而且有次陳隨意到張秀卿家裡，竟然在洗臉盆吐了滿滿一盆嘔吐物，讓張秀卿崩潰，最後張的老公負責清除穢物，陳隨意也被下逐客令。

▲王彩樺(右起)、張秀卿、蔡秋鳳與邵大倫一起出席除夕錄影。（圖／三立提供）

▲王彩樺(右起)、張秀卿、蔡秋鳳與邵大倫一起出席除夕錄影。（圖／三立提供）

王彩樺也說，裝可愛是我強項，「我身材是真的，有34Ｄ，所以不要再批評我的胸了，絕對是真的。」不過她話鋒一轉，也提到她跟張秀卿真的是好姊妹，「但她有潔癖，跟老公要親嘴還要刷牙，吃飯還要用公筷，去她家作客還要穿她的睡衣，怎樣，我是那麼髒嗎，我又不是白雲，白雲才是髒東西。」她也去過陳小雲的家，透露去她家還要在門口要先洗腳，不然不能進去。

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▲王彩樺(右起)、張秀卿、蔡秋鳳與邵大倫一起出席除夕錄影。（圖／三立提供）

▲四人說蛇年吉祥話。（圖／三立提供）

王彩樺也說，陳小雲目前已經出家，已經在修行，很努力再為芸芸眾生服務，念經迴向跟布施，也很感謝小雲姊當年的照顧。

接著張秀卿也說阿嬤的褲子比較便宜，菜場買一件一百元，給客人穿很方便。她更爆料：「有次陳隨意來我家，結果在洗臉盆吐了一臉盆嘔吐物，我老公去清，結果後來老公要跟我恩愛，我還不准他用手碰我，因為他手摸過陳的嘔吐物。」張秀卿也說，看到鬼鬼生女兒，覺得她很勇敢，但是因為已經停經，所以就無法再拚。

蔡秋鳳說跟王彩樺與張秀卿兩位同台很開心，前幾天腸胃炎，到現在尚未痊癒，因為他們比較會講笑話，讓他們講就好，我不用講太多。四人則可以重現歌廳秀的內容，讓大夥回味。

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王彩樺, 張秀卿, 邵大倫, 蔡秋鳳

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