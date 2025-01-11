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《黑白》崔鉉碩在台灣！信義區現煮白酒蛤蠣　想開餐廳「菜單曝光」

記者吳睿慈／台北報導

南韓實境節目《黑白大廚》捧紅大批名廚， 主廚崔鉉碩（崔賢碩）在最後決賽時，煮了一道白酒蛤蠣義大利麵卻忘記放「蒜」，出現致命失誤遭到淘汰。他11日為外送平台現身信義區參加記者會，現場下麵秀廚藝，並以諧音「台灣人蒜泥狠」拍攝廣告，幽默自嘲過往的失誤；被問及會不會再點白酒蛤蠣義大利麵？他笑喊：「我還很多創意的料理，很多其他招牌料理，但因為我忘記大蒜這件事，也成為韓國熱門話題。」

▲▼ 《黑白大廚》主廚崔鉉碩參加foodpanda記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲《黑白大廚》主廚崔鉉碩現身信義區參加記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 《黑白大廚》主廚崔鉉碩參加foodpanda記者會。（圖／記者黃克翔攝）

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崔鉉碩在韓本就知名度很高，參與《黑白大廚》後事業再攀巔峰，他爆料拍攝辛苦談，「有一次拍了38小時，那時候有說這年紀再熬夜會失智，但是我的個性跟習慣就是忘東忘西，我媽媽總是會買20把雨傘放著，到秋天只會剩下一兩隻」，只是重要時刻忘記放蒜，他再度強調「但我以後絕對不會忘記大蒜」。

▲▼ 《黑白大廚》主廚崔鉉碩參加foodpanda記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼崔鉉碩展現廚藝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼崔鉉碩展現廚藝。（圖／記者黃克翔攝）

崔鉉碩這次與外送平台合作，為台灣人特製「白酒蛤蠣義大利麵」，他承認台、韓食材不同，「台灣蛤蠣、韓國蛤蠣有差異，韓國的比較鹹，台灣腥味多一點，韓國蒜頭比較辣，台灣辣味但有甜味，一點差異，多嘗試才能找到食物。」而他平時也是外送APP愛用者，「最常點炸雞、披薩以及生鮮食材，昨天到台灣有用APP點了珍珠奶茶，比韓國還要快很多。」

▲▼ 《黑白大廚》主廚崔鉉碩參加foodpanda記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲崔鉉碩不排斥來台開餐廳，盼有機會合作。（圖／記者黃克翔攝）

是否有意在台灣開餐廳？崔鉉碩正面回應：「想開融合台灣味道的餐廳，有機會的話（不排斥）。」來到台灣恰好遇到冷氣團，他也直呼「很冷，但粉絲多又溫暖，所以很幸福。」最愛珍珠奶茶，主廚大讚「真的很好喝，我都點半糖、去冰，黑糖鮮奶。」

《黑白大廚》日前官宣要拍第二季，崔鉉碩也正面表示：「有第二季，我不會以參賽者的身分去參加的！」為日後行程埋下伏筆。

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黑白大廚, 崔賢碩, 崔鉉碩

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