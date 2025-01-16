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小孟老師／1月16日星座運勢　獅子理財王「朋友助攻熱戀」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：注意文件內容
感情：多看對方優點
財運：保持穩健投資
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：巨蟹

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雙子座

工作：工作彈性自由
感情：持續維持狀態
財運：網路賺遊戲幣
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：金牛

天秤座

工作：分工提高效率
感情：多點耐心包容
財運：投資地產賺租
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：放下枝微末節
感情：需要信任維持
財運：避免盲目投資
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：天秤

金牛座

工作：光明美好未來
感情：多加體諒彼此
財運：控制精打細算
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：天蠍

處女座

工作：提升職場競爭
感情：適合情話綿綿
財運：分散獲利風險
幸運色：綠色
貴人：天蠍
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：思考掌握本質
感情：今日適合表白
財運：開課教學兼差
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：射手

天蠍座

工作：投入推動專案
感情：感情要看長遠
財運：線上補習賺錢
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：水瓶

雙魚座

工作：準時交出案件
感情：避免口角爭執
財運：賺取利潤機會
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：提高專業效益
感情：適合論及婚嫁
財運：減少意外風險
幸運色：金色
貴人：處女
小人：獅子

獅子座

工作：改善追求卓越
感情：朋友前來相助
財運：理財計劃得宜
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：處女

射手座

工作：尋找更好工作
感情：感情恩愛如初
財運：明智投資獲利
幸運色：灰色
貴人：天秤
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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