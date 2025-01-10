ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蘇打綠德國拍MV「請到國際大咖」：心願已了　吳青峰還當場落淚

記者蔡琛儀／台北報導

時隔十年，蘇打綠再度造訪柏林，為最後一張復刻專輯《冬  未了（蘇打綠版）》與德國交響樂團再度聚首。除了重新錄製《冬  未了》原專輯雙CD所有曲目，還加碼錄製「故事未了」演唱會的經典曲目，讓復刻最終章《冬 未了（蘇打綠版）》升級為三CD超值典藏。

▲▼ 蘇打綠〈未了（蘇打綠版）〉。（圖／緒風提供）

▲蘇打綠〈未了（蘇打綠版）〉MV前往柏林拍攝。（圖／緒風提供）

團員也於柏林拍攝〈未了〉MV，邀請享譽全球的「挑戰重力的當代舞蹈詩人」Yoann Bourgeois（尤安尼·布爾熱瓦）共同入鏡，Yoann在MV拍攝現場的無重力階梯表演，讓團員們直呼起雞皮疙瘩，甚至詢問導演：「要不要整首MV只讓Yoann表演就好了？」青峰更是當場落淚，Yoann謙虛說：「〈未了Endless〉傳達的永無止境概念，對我而言也意義重大。」蘇打綠則回應復刻至此很慶幸能不留遺憾的說出：「心願已了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Yoann也細心為每位團員設計專屬動作，耐心指導技巧，並提醒團員放鬆，讓身體失去重力，積蓄力量以便能彈得更高，團員們花了一整天的時間進行排練，家凱分享，站在彈跳床上「就像站在懸崖邊」，還得表現得輕鬆地轉圈，讓他很緊張；而阿龔在現場聽著音樂時，也回憶起當初創作的場景與細節，情感瞬間湧上心頭，拍攝期間常常紅了眼眶。

▲▼ 蘇打綠〈未了（蘇打綠版）〉。（圖／緒風提供）

▲▼ 蘇打綠團員嘗試挑戰重力。（圖／緒風提供）

▲▼ 蘇打綠〈未了（蘇打綠版）〉。（圖／緒風提供）

蘇打綠耗時三年，完成《小宇宙》到《冬 未了》從10張專輯擴展成21張的復刻計劃，也意外使得復刻版的「韋瓦第計畫」實現了最初的構想，在一年四季內走遍四座城市，發行四張專輯。團員們也感慨道，「沒想到十張專輯需要如巨石般重新推上山一次。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

推薦閱讀

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

野火狂燒13萬人撤離！　崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲

野火狂燒13萬人撤離！　崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲

不爽被跟拍！《星漢燦爛》男星怒衝「拍掉私生飯手機」罵：還錄嗎？

不爽被跟拍！《星漢燦爛》男星怒衝「拍掉私生飯手機」罵：還錄嗎？

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

新年才曝有喜訊…周杰倫今晚官宣了！　「睽違9年」宣布合作他

新年才曝有喜訊…周杰倫今晚官宣了！　「睽違9年」宣布合作他

拍大愛劇遇慈濟人刁難！何以奇曝下戲仍「禁葷食」質疑竟遭圍剿

拍大愛劇遇慈濟人刁難！何以奇曝下戲仍「禁葷食」質疑竟遭圍剿

61歲男歌手爆是「百人斬歐巴桑殺手」　自豪：不用吃藥也能ㄉㄨㄞ

61歲男歌手爆是「百人斬歐巴桑殺手」　自豪：不用吃藥也能ㄉㄨㄞ

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

遭鄭家純控性騷擾立案！　陳沂不滿開轟：利用惡法還沾沾自喜

遭鄭家純控性騷擾立案！　陳沂不滿開轟：利用惡法還沾沾自喜

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

野火狂燒13萬人撤離！　崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲

不爽被跟拍！《星漢燦爛》男星怒衝「拍掉私生飯手機」罵：還錄嗎？

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

新年才曝有喜訊…周杰倫今晚官宣了！　「睽違9年」宣布合作他

拍大愛劇遇慈濟人刁難！何以奇曝下戲仍「禁葷食」質疑竟遭圍剿

61歲男歌手爆是「百人斬歐巴桑殺手」　自豪：不用吃藥也能ㄉㄨㄞ

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘇打綠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 洛杉磯野火猛燒　好萊塢明星家被焚毀！心碎落淚
  2. 野火狂燒13萬人撤離！　崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲
  3. 拍大愛劇遇慈濟人刁難！何以奇曝下戲仍「禁葷食」質疑竟遭圍剿
  4. 睽違17年再出專輯　徐懷鈺爆料當年根本沒有發言權
  5. 49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥
  6. 洛杉磯狂燒！ONE OK ROCK主唱也遭殃　避難畫面曝「急求1事」
  7. 「籃球女神」被狂粉求愛：為何不給我機會　一句話幽默化解
  8. 馬天宇開告李明德！　點名全平台帳號要他「賠禮道歉」
  9. 遭鄭家純控性騷擾立案！　陳沂不滿開轟：利用惡法還沾沾自喜
  10. 61歲男歌手爆是「百人斬歐巴桑殺手」　自豪：不用吃藥也能ㄉㄨㄞ

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366