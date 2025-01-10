蘇打綠德國拍MV「請到國際大咖」：心願已了　吳青峰還當場落淚

記者蔡琛儀／台北報導

時隔十年，蘇打綠再度造訪柏林，為最後一張復刻專輯《冬 未了（蘇打綠版）》與德國交響樂團再度聚首。除了重新錄製《冬 未了》原專輯雙CD所有曲目，還加碼錄製「故事未了」演唱會的經典曲目，讓復刻最終章《冬 未了（蘇打綠版）》升級為三CD超值典藏。

▲蘇打綠〈未了（蘇打綠版）〉MV前往柏林拍攝。（圖／緒風提供）

團員也於柏林拍攝〈未了〉MV，邀請享譽全球的「挑戰重力的當代舞蹈詩人」Yoann Bourgeois（尤安尼·布爾熱瓦）共同入鏡，Yoann在MV拍攝現場的無重力階梯表演，讓團員們直呼起雞皮疙瘩，甚至詢問導演：「要不要整首MV只讓Yoann表演就好了？」青峰更是當場落淚，Yoann謙虛說：「〈未了Endless〉傳達的永無止境概念，對我而言也意義重大。」蘇打綠則回應復刻至此很慶幸能不留遺憾的說出：「心願已了。」

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Yoann也細心為每位團員設計專屬動作，耐心指導技巧，並提醒團員放鬆，讓身體失去重力，積蓄力量以便能彈得更高，團員們花了一整天的時間進行排練，家凱分享，站在彈跳床上「就像站在懸崖邊」，還得表現得輕鬆地轉圈，讓他很緊張；而阿龔在現場聽著音樂時，也回憶起當初創作的場景與細節，情感瞬間湧上心頭，拍攝期間常常紅了眼眶。

▲▼ 蘇打綠團員嘗試挑戰重力。（圖／緒風提供）

蘇打綠耗時三年，完成《小宇宙》到《冬 未了》從10張專輯擴展成21張的復刻計劃，也意外使得復刻版的「韋瓦第計畫」實現了最初的構想，在一年四季內走遍四座城市，發行四張專輯。團員們也感慨道，「沒想到十張專輯需要如巨石般重新推上山一次。」