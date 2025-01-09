ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

睽違17年再出專輯　徐懷鈺爆料當年根本沒有發言權

記者葉文正／台北報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》邀請到天后徐懷鈺宣傳第七張全新錄音室大碟《光致・蛻變》，主持人阿甘、小鹿看到本尊一出現，激動跪下大喊「天后駕到」讓徐懷鈺嚇得直喊別這樣也跟著跪下，可愛又率真的一面難得一見。

▲主持人小鹿(左)、徐懷鈺以及阿甘。（圖／民視提供）

▲主持人小鹿(左)、徐懷鈺以及阿甘。（圖／民視提供）

被問到相隔17年才出專輯，聽說她累積的能量爆炸？徐懷鈺說當然，而且她還提到她應該是全球隔最久沒有發唱片的歌手，語出驚人的說這樣說一定有網友罵她，但聽完她的專輯就會閉嘴了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲主持人小鹿(左)、徐懷鈺以及阿甘。（圖／民視提供）

▲徐懷鈺再出專輯。（圖／民視提供）

徐懷鈺說這次專輯宣傳真的滿滿滿，也參加了民視除夕特別節目《民視第一發發發》演唱，希望大家一定要準時收看。提到年輕時期當歌手，徐懷鈺自爆是沒有發言權的，完全不能做自己，現在這一張專輯讓徐懷鈺大喊「我管很多」比公司主管還多，這張專輯除了跟很多知名音樂人合作，徐懷鈺不僅親自參與收歌、製作，連新歌創作都一把抓。

被問到與這麼多知名製作人會不會有壓力？徐懷鈺卻是說真的還好，覺得現在難的是跟年輕人相處，因為他們常會要適應對方，或者年輕的小朋友會嘗試去改變她，她更直接地說：「我經紀人24歲，其實我都可以生出他了」，爆笑發言讓全場莞爾。

主持人阿甘問起殘酷二選一，要徐懷鈺做出選擇，快歌或慢歌選項，出乎意料她是喜歡快歌，再來被問到《有怪獸》跟《妙妙妙》，會選哪一個？她突然說我沒有《有怪獸》這首歌，其實這首歌是《怪獸》，20幾年大家都叫錯，還突然唱起「倒數三秒」經典旋律，主持人小鹿更是說這首歌是很多人從小聽到大的青春回憶，沒想到戲劇效果十足她，一臉嚴肅正名這首歌叫《愛像一場重感冒》，這讓全場驚呼原來大家誤會這麼大！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

推薦閱讀

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

玉兔母「捷運站輪椅翻車」腦出血　急趕醫院簽病危單：我真的很怕…

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

嚴立婷挨酸「鳥仔腳太噁」遭疑病態減肥　曝細腿原因：要罵我爸？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《玩很大》2025首錄「4來賓含金量太高」！鋪紅毯迎接 萬人讚：怎請到的

小S遭鮮肉「襲胸摳私密部位」！失誤惹全場傻眼…她開罵：覺得被羞辱

不只邱軍！　洪其德染毒無照酒駕「撞死洗碗工」毀星路消失16年

尾牙穿太辣！被說「期許能像尚樺的胸有雄心」 蔡尚樺機智回應阿Ken

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

鏡頭前「手指塗奶油」性侵19歲素人！　女主角淚訴：那不是戲，是強暴

徐懷鈺爆疏遠小S內幕！　公開真心話「心結藏17年」當場噴淚

《紅白》唱一半「假牙掉下來」！工作人員全笑翻 艾薇尬認：瘋了omg

小甜甜移居大陸「高樓層新家」曝光！　滿意1設施：期待安頓完

獨家／邱軍撞死人遭經紀、唱片公司切割　業界人士估「恐賠千萬以上」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

徐懷鈺

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 野火狂燒13萬人撤離！　崔佩儀證實「貝克宇在洛杉磯」心急發聲
  2. 拍大愛劇遇慈濟人刁難！何以奇曝下戲仍「禁葷食」質疑竟遭圍剿
  3. 睽違17年再出專輯　徐懷鈺爆料當年根本沒有發言權
  4. 49歲三級片女神被嘲身材下垂！靠「翹臀神器」練出蜜桃臀回春雪恥
  5. 洛杉磯狂燒！ONE OK ROCK主唱也遭殃　避難畫面曝「急求1事」
  6. 「籃球女神」被狂粉求愛：為何不給我機會　一句話幽默化解
  7. 馬天宇開告李明德！　點名全平台帳號要他「賠禮道歉」
  8. 遭鄭家純控性騷擾立案！　陳沂不滿開轟：利用惡法還沾沾自喜
  9. 61歲男歌手爆是「百人斬歐巴桑殺手」　自豪：不用吃藥也能ㄉㄨㄞ
  10. 才當半年就請辭！　最短命男團隊長是他「一個月暴肥10kg」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366