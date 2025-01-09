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柯佳嬿明過40歲生日「坤達唱尾牙」確定缺席　曝尪過年安太座儀式

記者黃庠棻／台北報導

女星柯佳嬿在2017年嫁給坤達，不過夫妻倆的生活始終相當低調，鮮少在公開場合曬恩愛，多數都在網路上隔空放閃。今（9）日她與李沐、詹懷雲一同出席運動品牌的活動，被問到將在10號度過40歲生日的計畫，也大方回應。

▲柯佳嬿出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿出席運動品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

柯佳嬿在演藝圈出道近20年，將在10日迎來40歲生日，今（9）日出席活動時也分享了慶生計畫，透露應該會跟朋友一起吃飯慶祝，不過老公坤達並不會出席，她解釋「丈夫當天要去尾牙表演」，笑說2024年的聖誕、跨年老公都去演出。

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▲柯佳嬿出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿將在10日迎接40歲生日。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，柯佳嬿對於坤達不能一起慶祝她的40歲生日也相當淡然，透露因為兩人都是藝人，工作性質相同，已經很習慣節日不能一起過，所以心情上一點也不在意，她也表示丈夫雖然會缺席她的生日會，但已經提前送上生日禮物，直呼「是我很喜歡的一個娃娃的周邊」。

▲柯佳嬿出席NewBalance活動，陳明珠驚喜慶生。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯佳嬿將在10日迎接40歲生日。（圖／記者林敬旻攝）

另外，坤達因為2024年與Energy合體，跨年、尾牙表演接不停，柯佳嬿被問到過年老公是否會給予加碼紅包時，第一時間也回道「這是一定要的吧」，她繼續被追問「有沒有預期幾位數」，則害羞表示紅包是一個心意，也透露之前過年丈夫都有好好地包紅包「安太座」。

▲▼柯佳嬿同框坤達拍人生四格　網看超久：以為網速不好。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿透露坤達每年都有包紅包「安太座」。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

此外，一同參與記者會的李沐與詹懷雲也分享過年的新期許。李沐笑說「期許自己新的一年做事能平平穩穩、十拿九穩！」；詹懷雲則透露「過年的時候我都會和家人、朋友一起放鞭炮，放鞭炮就很有喜慶的感覺，炸走不好的煩惱，迎接新的一年！」

▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席「NewBalance型聚此刻 潮玩新年」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲李沐、柯佳嬿、詹懷雲出席運動品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

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