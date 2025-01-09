台阿伯「機場貴賓室破口大罵」日籍服務員！鄭家純：拖累台灣旅客素質

記者陳芊秀／綜合報導

「雞排妹」鄭家純9日分享了一段在機場貴賓室發生的經歷。有一位台灣阿伯在自助吧區（Buffet ）附近大聲講電話，引來日籍服務人員勸說話小聲，不料阿伯以日文破口大罵，她目睹全程忍不住發文：「不要拖累台灣旅客的平均素質……。」

▲鄭家純分享機場貴賓室經歷，目擊台灣阿伯破口大罵日籍服務人員。（圖／翻攝自臉書）

據鄭家純描述，台灣阿伯坐在靠近自助餐區的位子，且講電話很大聲，一開始講女人身材，喜歡什麼類型，又提到被動主動開房間，後來講起自己去年捐了800萬做功德，講了好一陣子，一位日籍的服務人員上前相勸說話小聲，阿伯惱羞成怒，用日文破口大罵那位服務人員，並辯解說大家都在講話，為什麼自己不能講話。

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而鄭家純表示，原本她準備站起來以日文回應：「おじいさんだけうるさいよ。」（只有阿北你很吵阿），但阿伯邊罵邊離開了現場。她文末寫道：「每個國家都有這種老鼠屎，我們大家要互相提醒，不要拖累台灣旅客的平均素質，等飛機很無聊想講電話很正常，但不要影響到其他人。」

疑似有網友也目擊同一位阿伯：「我們不會坐同一班吧，那一個一進來就瘋狂大聲戴耳機講電話，超大一顆老鼠屎。」留言釣出鄭家純回應「有可能喔，是不是delta貴賓室」。網友紛紛回應「做功德又怎樣，講話缺口德，大聲嚷嚷缺公德心，真是炫富無極限」、「這種通常是沒有讀很多書，短期爆富，自以為有錢就是大爺，但，沒有經過學習如何走進文明社會」、「對付這種咖。我都到他旁邊大吼大叫，比大聲」。

【鄭家純臉書全文】

在機場貴賓室，有一個台灣人阿伯講電話很大聲，還剛好坐在把費區的旁邊位子。

他一開始是在講女人的身材怎樣怎樣，他自己喜歡什麼類型，被動主動開房間等等，後來在講他去年捐了八百萬做功德，然後又繼續大聲講話了好一陣子。

然後有個日籍的服務人員就過去，請他講電話小聲一點，接著他就惱羞成怒用日文破口大罵那個服務人員，還辯解說大家都在講話為什麼他不能講話等等。

本來我想說他繼續罵人的話，我要站起來跟他說：「おじいさんだけうるさいよ。」（只有阿北你很吵阿）

結果我站起來時，他就邊罵邊走出去貴賓室了哈哈哈哈哈。

每個國家都有這種老鼠屎，我們大家要互相提醒，不要拖累台灣旅客的平均素質，等飛機很無聊想講電話很正常，但不要影響到其他人。