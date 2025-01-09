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《白月梵星》2025開年人氣最火仙俠劇　白鹿演技大爆發、敖瑞鵬造型引熱議

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

▲白鹿主演最新陸劇《白月梵星》。（圖／取自白鹿微博）

圖文／CTWANT

《白月梵星》是白鹿主演的最新陸劇，於愛奇藝平台2025年1月7日獨家首播。 該劇改編自晉江文學城作家星零的小說《白爍上神》，講述個性活潑的將軍府么女白爍（白鹿飾）為了報恩而立志修仙，途中意外搭救妖族大神梵樾（敖瑞鵬飾），兩人從相互利用到互生愛意，最終攜手除妖降魔的故事。趕快來看看這部劇有哪些必看亮點以及網友評價。

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

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▲《白月梵星》改編自晉江文學城作家星零的小說《白爍上神》。（圖／取自《白月梵星》微博）

《白月梵星》劇情亮點：緊湊的劇情發展＋演員高顏值

劇情節奏還算快，第一集就能交代清楚人物角色背景。也瞭解了女主角執念的源頭以及各方勢力、男女主角相遇的情節、主線伏筆以及其他誘因都很清晰，看一集後就能迅速進入狀況，不用燒腦、不用煩心，只要看白鹿與敖瑞鵬這對神仙顏值CP就夠啦！

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

▲白鹿與敖瑞鵬組神仙顏值CP。（圖／取自敖瑞鵬微博）

《白月梵星》劇情亮點：精美的服裝造型與視覺效果

該劇的服裝造型精緻多變，白鹿的仙氣扮相獲得觀眾讚賞，敖瑞鵬的一頭白髮造型也引起熱議。此外，劇中的特效場景製作精良，為觀眾帶來視覺享受。總觀網友評價來說這是一部有質感的仙俠劇，即使有濾鏡也不會顯得整個人蒼白美肌過度。

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

▲《白月梵星》精美的服裝造型引熱議。（圖／取自《白月梵星》微博）

《白月梵星》劇情亮點：有點輕鬆搞笑能幫助緩解現實壓力

很多人追劇就是喜歡能幫自己脫離現實生活的煩惱，這部仙俠劇就是沉穩中又不失搞笑幽默，能讓人發笑好幾次，人物間的互動也有許多小巧思，前幾集至少都是歡快的節奏不會讓人傷神。

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

▲敖瑞鵬、白鹿花絮照。（圖／取自敖瑞鵬微博）

《白月梵星》劇情亮點：仙俠劇最愛的前世今生宿命感

這部劇情設定跟大多仙俠劇一樣是採用前世今生宿命，白爍與梵樾的前世分別是上古星月女神月彌與上古界四大真神之一的天啟。前世天啟因妖化親手殺死月彌，今生兩人再次相遇，天啓沉睡後的身份為妖族大神皓月殿之主，與白爍展開一段跨越前世今生的愛情故事。

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

▲《白月梵星》。（圖／取自白鹿微博）

《白月梵星》劇情亮點：女主角白鹿飾演的「白爍」雙商在線

女主角白鹿在片中智商、情商皆到位，網友如今已經厭倦傻白甜人設。白爍為了回歸神位，必須經歷多世考驗，體驗多次離別，蒐集「念」以收回上神之力。梵樾作為上神魂魄的碎片之一，與白爍共同踏上修仙之路，展現人妖殊途間的情感糾葛，網友也說白鹿感覺特別偏愛白爍這個角色，劇中演技非常令人動人，尤其是父女之間的情感會使人感動落淚。

《白月梵星》播出時間、劇情亮點介紹！2025開年人氣最火仙俠劇，女主角白鹿演技大爆發

▲白鹿。（圖／取自白鹿微博）

仙俠劇最怕就是一種「尷尬氛圍」，但這部《白月梵星》將各方面都拿捏到位，尤其導演朱銳斌可是執導過《香蜜沉沉燼如霜》、《冰糖燉雪梨》、《長歌行》、《寧安如夢》等多款大爆劇的導演，絕對是令人放心入坑的2025陸劇啦！

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周刊王, 陸劇, 白月梵星, 白鹿

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