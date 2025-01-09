林曉培解鎖「不能唱的歌」揭心聲：我有責任去唱它

記者許逸群／台北報導

出道26年的搖滾歌后林曉培，將於2025年1月11日和18日分別在台北與台中Legacy舉行《Shino 林曉培 2025 START Tour》演唱會。這次演出作為她新年的首場售票演出，也是她音樂生涯的新篇章。

▲林曉培即將舉辦「Shino 林曉培 2025 START Tour」演唱會。（圖／Legacy提供）

林曉培昨（8日）晚間為演唱會彩排，她受訪分享了即將登場的演唱會亮點，透露：「這次的演唱會內容和去年10月的演出一定不同。」她進一步表示，先前由於版權考量，過去無法演唱的歌曲終於得以在本次演出中呈現，「希望這場是2025年勇氣的啟程！」

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▲歌手林曉培為演唱會進行彩排，GT1聲錚（左起）、Bass紹民、Drum阿昆、GT2Noki、合聲乃嘉與keyboard安偉。（圖／經紀人提供）

其中最讓歌迷期待的，是林曉培將演唱粉絲「敲碗多年」的經典曲目，甚至被稱為「不能唱的歌」，正是中島美嘉的作品《曾經我也想過一了百了》。即將演唱這首歌，有考慮很久嗎？她笑說：「畢竟『碗』都快被他們敲破了！」

林曉培坦言，這首歌對她有特別的意義，雖然曾在一些場合演唱過，但這次的演出是一次全新的挑戰。她說：「為了這首歌，我已經努力冷靜很久，可能看開了許多事情，覺得有責任正面地去唱它。希望這次的表演能帶給大家更多的勇氣，開啟2025年。」

林曉培出道已26年，許多從她出道就支持她的歌迷，如今都已為人父母。她透露，時常有歌迷帶著小孩一起來看她演唱會，先前還有小孩在演出過程中睡著，讓她苦笑說：「我好歹是個搖滾歌手，竟然睡得著！」但心中更多的是對歌迷一路支持的感謝。

演唱會即將登場，不過林曉培日前錄製外景節目時，因寒風中演唱而導致喉嚨發炎。她笑說：「隔天頭痛、喉嚨發炎，接著又去電視台尾牙也照樣唱。」為了呈現最佳狀態，她強調近日會好好休息，並呼籲歌迷來到現場觀賞演出時，也要注意保暖。