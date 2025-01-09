記者蔡琛儀／台北報導

曾獲2022Asia Model Award「模特兒明星獎」的新生代饒舌超模歌手杜威，蟄伏一年斜槓四職，身兼超模、歌手、講師、健身教練等多重身分，更睽違近一年時間推出新單曲〈半半神〉，藉歌唱出自己生活目標及座右銘的同時，更期許自己成為創造價值的超人。

▲▼杜威是模特兒，目前也斜槓多職。（圖／丹藍國際提供）

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他透露靈感來源來自某次讀完哲學家尼采的書後靈光乍現，「尼采的『超人哲學』象徵每個人的內在都有未被開發的神性，認為人類可以通過意志和自我超越，成為創造價值的超人（超越人類的人）。」更與金曲組合「尋人啟事」先前在代言記者會上共演這首歌的阿卡貝拉版。

談起一整年的生活點滴，除了兼任模特兒、講師等工作外，收到陳鴻啟發，更準備成立自己的品牌。他去年因為工作，整年生活重心幾乎都在英國倫敦，正在台師大攻讀運動心理學碩士班的他只能當空中飛人兩地飛，為了完成基本到課率以及與指導教授見面，不惜砸重金台英往返，笑說：「來回一趟就6萬，我飛了3趟！我的學費比人家貴！」杜威更自豪表示，還好有拿到優秀研究生獎學金，貼補一些機票錢。

▲杜威在英國一邊工作一邊完成台灣的學業。（圖／丹藍國際提供）

杜威坦言，在英國生活最難以適應的莫過於曾遇到種族歧視，他回憶有一次在健身房運動時，就碰上幾個高壯的黑人男子大聲揶揄他「黃色的猴子」，他本想上前理論，但考量住處離健身房有點距離，擔心回家路上會遭到攻擊，因此作罷。而英國物價昂貴，讓他開始學下廚，雖不太會做料理，但為了生活，他幾乎每天以冷凍蔬菜微波解決，「只要水煮就能吃，還相當符合我的健康飲食原則！」