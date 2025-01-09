獨／曾莞婷深夜突曬寶寶：家裡新成員　網喊「哪時生的」本人回應

記者黃庠棻／台北報導

女星曾莞婷出道26年在戲劇領域有亮眼表現，更是不少人心中的女神，日前在台劇《影后》中飾演美魔女演員「潘茵茵」，精湛演技再度圈粉不少觀眾，平時時常透過社群分享生活的她，突然在8日深夜於Threads上曬出寶寶照片，讓許多網友驚訝「什麼時候生的？」

▲曾莞婷是不少人心中的台劇女神。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

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曾莞婷8日深夜在Threads上發文，寫下「我們家的新成員，歡迎你，太可愛了」，同時曬出兩張寶寶的照片，小孩有著白皙的皮膚與深邃的五官，閉著眼睛睡覺的模樣融化了許多粉絲，同時也有不少網友猜測寶寶是否為她所生，紛紛留言「怎麼都沒看到肚子大，孩子就生了」、「恭喜你，什麼時候生的？」、「都沒有肚子，怎麼突然就有小朋友了」。

▲曾莞婷深夜曬寶寶。（圖／翻攝自曾莞婷Threads）

對此，《ETtoday星光雲》詢問曾莞婷經紀人，對方回應社群網站曬出的寶寶是她常駐泰國表弟的的小孩，加上弟弟的老婆是泰國人，所以寶寶是「台泰混血兒」，曾莞婷也開心表示「我們家很久沒有小baby了，所以很興奮」，雖然目前還不能親手抱到寶寶，但透露「已經定好家族旅遊要去探親了」。

▲曾莞婷透露寶寶是表弟的小孩。（圖／翻攝自曾莞婷Threads）