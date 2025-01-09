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這個女學生太火辣把XX放課桌椅上　坦承騎馬會讓她有多巴胺

記者葉文正／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，2025年1月號封面邀來剛入行一年的F奶辣模「陳仙」擔任封面女郎，她更爲此變裝成為清純女學生，大尺度展現制服誘惑，輕鬆駕馭課堂、更衣間等場景，獻出第一次封面拍攝的她不僅南北半球失守，更展現出全天下男人都難以抗拒的致命誘惑。

▲陳仙身材火辣不藏私，「穿太多衣服會遮住我的優勢」。（圖／JKF提供）

▲陳仙身材火辣不藏私，「穿太多衣服會遮住我的優勢」。（圖／JKF提供）

去年一月登場的TSE台灣寫真博覽會，是陳仙加入JKF後第一次參加的大型活動，儘管當時的她才剛入行，尚未被太多人認識，但正是那一股羞澀脫俗的氣質，再加上年輕貌美、身材火辣的優勢，讓她初次亮相就驚艷全場，不管走到哪裡，身後總是隨時跟著一票攝影師和粉絲。

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▲陳仙身材火辣不藏私，「穿太多衣服會遮住我的優勢」。（圖／JKF提供）

▲陳仙把胸部放課桌椅。（圖／JKF提供）

之後她持續在JVID上寫真平台上發布作品，衝出高人氣，身為最具潛力的新人之一。這次登上JKF成為封面女郎，陳仙興奮直呼：「很感謝能被JKF看到，還給了我很多曝光機會，拍攝前真的既緊張又期待，晚上想早點睡都興奮得睡不著，每天只吃兩餐水煮健康餐，還為此戒掉最愛的鮮奶油蛋糕和手搖飲，就是希望能呈現最好的一面給大家！」

▲陳仙身材火辣不藏私，「穿太多衣服會遮住我的優勢」。（圖／JKF提供）

▲陳仙身材火辣遮不住。（圖／JKF提供）

除了模特兒外，陳仙還斜槓霧眉師及直播主等工作，外表雖然看起來高冷又有距離感，但她坦承自己其實是內向型的超級I人，還是個慢熱又親切的粉紅少女。被問對於拍攝大尺度寫真會不會害羞？她大方回應：「大尺度寫真可以記錄我的身材，穿太多衣服反而會遮住我的優勢，看到成品也都很喜歡，就越來越放得開了！」

▲陳仙身材火辣不藏私，「穿太多衣服會遮住我的優勢」。（圖／JKF提供）

▲陳仙喜歡騎馬。（圖／JKF提供）

此外，身高160的小隻馬陳仙，有著完美比例30F/24/34，她自認最滿意右側臉和屁股，意外透露平常靠著騎馬維持好身材，「我有固定在上馬術課，我本來就很愛動物，跟馬兒們合作再加上運動會分泌多巴胺，讓我每次上完課都感覺身體重新充飽了電！」更說未來希望能擁有一匹弗里斯蘭馬和成立一間布偶貓舍。

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