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新年討好婆婆「必學三明治表達法」　專家曝1關鍵：一聽就爽了

記者王靖淳／綜合報導

隨著農曆新年的將近，許多家庭都期待在這個重要節日裡，和家人享受愉快的團聚時光。為此，專家Wendy日前上節目探討如何改善並增進家庭成員間的關係，同時也提出了一個好媳婦必學的「三明治表達法」，表示這是個先肯定後建議的溝通技巧，能夠討好家中長輩一切順心。

▲▼討好婆婆。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Wendy分享好媳婦必學的三明治表達法。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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Wendy解釋，三明治表達法的關鍵在於開始和結尾都用正面肯定的語言，增進彼此對話的接受度，以婆媳關係為例，她建議在過年期間，媳婦應該首先讚美婆婆的其他才能或是稱讚兒子，即便是在可能的矛盾或批評之前，這樣可以使對話氛圍更為和諧，「這時候婆婆一聽到就爽了，接下來當她聽到好話，耳朵就開，要不然她聽到如果是不爽的事情，她嘴巴就開。」

▲▼討好婆婆。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Wendy表示稱讚婆婆要在公開場合。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

接著，Wendy建議在讚美後適當地表達自己的顧慮或提出請求，這樣的策略不只顯示對婆婆的尊重，同時也能表達自己的需要，她舉例：「我今天除夕才回來，因為妳太聰明，我怕我做什麼事情，做不好妳不高興，所以妳就多做一下，我多學一下。」最後，Wendy提醒要公開稱讚婆婆，「記得要給婆婆鼓掌，而且這件事情一定要是在公開地方、場合，去讚美婆婆。」

▲▼討好婆婆。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲Wendy分享三明治表達法討好長輩。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

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過年, 媳婦, 婆婆

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