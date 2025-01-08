走鐘獎聽博恩「謝中國」段子表情凝重！　邰智源時隔3個月澄清了

記者劉宛欣／綜合報導

知名喜劇演員博恩在2024年第6屆走鐘獎，靠著「台海戰爭」段子拿下「哈哈哈哈獎」，擊敗了黃豪平、阿翰等勁敵，他上台時開心表示「要感謝中國，謝謝你們不餘遺力的關心我們，拿走一些領空、拿走一些藝人，一直源源不絕關心我們，給我們創作的靈感，好害怕兩岸和平。」引起全場爆笑，當時台下邰智源的表情引起些許討論，如今時隔數月，邰智源對此給出了回應。

▲曾博恩提起走鐘獎拿到哈哈哈哈獎。（圖／翻攝YouTube／曾博恩）

邰智源日前登上博恩PODCAST頻道「博音」，兩人聊起了許多喜劇專業領域的內容，其中在探討到冒犯程度的拿捏時，博恩主動提起走鐘獎上邰智源表情成為話題一事，邰智源聞言馬上表示「那個很好笑，我覺得很屌」，至於被說臭臉，他也直球回應「我一點都不臭，I think it's funny. 胡說八道，扯蛋！」讓博恩鬆一口氣道「我今天做完最重要的事情了」。

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▲邰智源澄清自己沒有臭臉。（圖／翻攝YouTube／曾博恩）

此前，第6屆走鐘獎於2024年10月26日在台大體育館登場，博恩拿下哈哈哈哈獎後，上台表示「台海戰爭這個主題那麼敏感，得哈哈哈哈獎我要感謝中國，謝謝你們不餘遺力的關心我們，拿走一些領空、拿走一些藝人，一直源源不絕關心我們，給我們創作的靈感，好害怕兩岸和平。」同時他也提到台海戰爭是我們的悲劇，但用喜劇的方式呈現，當時資深藝人邰智源被鏡頭拍到，似乎些笑不出來，面無表情坐在台下，意外掀起熱議。