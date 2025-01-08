《愛的迫降》電影版要上映了　男主角竟是《機智牢房生活》的他！

記者蔡琛儀／台北報導

由玄彬、孫藝真主演，也是兩人定情作的經典浪漫韓劇《愛的迫降》，改編成音樂劇旗艦版電影，男主角「利正赫」由《機智牢房生活》的「小迷糊」李奎炯飾演，女主角「尹世理」則是有「韓國音樂劇女王」封號的金勵鴛擔綱演出，1月25日起農曆春節期間將於威秀影城公演。

▲孫藝真和玄彬主演的《愛的迫降》不僅催出一段好姻緣，也讓不少觀眾至今仍回味無窮。（圖／翻攝自tvN）

《愛的迫降：旗艦版》將16集原劇情節濃縮成2.5小時，描述南韓財閥繼承人尹世理（金勵鴛飾）測試飛行傘時意外迫降在北韓，邂逅帥氣的北韓軍官利正赫（李奎炯飾），為了保護世理，正赫更謊稱世理是他的未婚妻，私下和第五中隊的隊員秘密計畫試圖送她回南韓，過程中發展出一段浪漫愛情故事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李奎炯以《機智牢房生活》劇中反差萌模樣獲得「小迷糊」封號走紅，其後在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》中以深情演出詮釋沉浸在喪妻之痛的丈夫，更在《Voice 4》精湛詮釋多重人格殺人魔，演技大爆發，主要以音樂劇為演藝重心的李奎炯，2018年也曾以《光的來信》到台中進行海外首演，締造4場演出全售罄的亮眼票房紀錄。

▲▼《愛的迫降：旗艦版》男主角李奎炯、女主角金勵鴛。（圖／甲上娛樂提供）

除了李奎炯、金勵鴛，《愛的迫降：旗艦版》還有男團「LUNAFLY」成員Yun（韓勝允）、女團「Hello Venus」成員Alice（宋主喜）等人參演，透過大銀幕公演，讓台灣觀眾不用飛南韓也能沉浸式感受音樂劇視聽覺饗宴，場次及售票相關訊息將於甲上娛樂和威秀影城粉絲團公布。