邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

記者王靖淳／綜合報導

藝人邰智源最近登上網紅博恩的YouTube頻道，兩人在節目中展開一場輕鬆對談，討論日常生活中的「不爽事」。其中，邰智源表示不解「邊走邊抽菸」的行為，同時也直言：「我覺得很低級。」

▲邰智源不解有些人邊走邊抽菸的舉動。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

影片中，博恩直問：「邰哥最近有在不爽什麼事情？」為此，邰智源透露：「其實我不爽的事情太多了！」他強調自己是個守規矩的人，對於生活中的一些不文明的行為感到相當敏感，例如大眾運輸上講電話的人，他直言：「為什麼不會把電話關靜音？有這麼多事情要解決嗎？」認為這樣的行為相當不妥。

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▲邰智源批評邊走邊抽菸的行為很低級。（圖／翻攝自YouTube／曾博恩）

緊接著，邰智源分享，讓他更無法容忍的是有人在走廊上或是邊走邊抽菸，「為什麼要邊走邊抽菸？我覺得很低級，走廊不是室外，為什麼不在家裡關起來抽？」他認為抽菸這件事已經對公共空間的其他人造成干擾，「只要抽菸的時候別人會聞到，就不應該抽。」對於這類妨礙他人的行為，邰智源直言：「我覺得已經是不可原諒的。」

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