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網紅咪妃2歲孩放學臉見血！見女兒「反應」放寬心

記者許逸群／台北報導

YouTuber咪妃今（7日）受邀擔任活動主持人，為母則強的她，在2年前產後立刻恢復纖細身材。提到2歲半的愛女，她言談中滿是母愛，更透露當初坐月子時，看到虐嬰的案件總是讓她忍不住潰堤，「一邊坐月子一邊哭！」甚至哭到護理師來安慰她。

▲▼咪妃照片被盜用。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃工作之餘，將心力都放在女兒身上。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

2歲半的女兒現已就讀幼幼班，咪妃苦笑說，當初送女兒去上課，還一度擔心女兒無法適應，沒想到女兒頭也不回走進教室，留下「淚兩行」的她。她笑說，當時整整哭了一個禮拜，而老公則是相當淡定。

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▲咪妃（圖／翻攝自Facebook／咪妃Julia）

▲咪妃分享育兒經。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

提到女兒上課的情形。咪妃透露，某次發現女兒放學後臉上有傷口，甚至見血，但校方老師表示不知情，只能不斷向她道歉。雖然傷口不嚴重，但她坦言，起初有些擔心女兒是否受到不好的對待，但見女兒依舊非常喜歡去上課，她才放寬心，相信只是女兒自己抓傷。

是否要給女兒添個伴？咪妃坦言，自己身為家中老么，兒時獲得的資源確實較少，她也怕無法將對小孩的愛平衡，但她說，若女兒再稍微懂事後，若真的有想要一個伴，她會再與老公商量。

▲咪妃。（圖／潮洋行提供）

▲咪妃擔任活動主持人。（圖／潮洋行提供）

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