獨／邱軍撞死小黃司機！《華麗計程車行》週末要重播　電視台發聲

記者黃庠棻／台北報導

歌手邱軍從選秀節目發跡，為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，歌曲逆襲排行榜，事業正在起飛之際，卻爆出12月27日凌晨撞死人，他肇逃2天才到案說明，但工作沒因此暫停，後續的種種行為都讓網友相當氣憤。不過，《華麗計程車行》近期也在重播中，是否受到邱軍醜聞影響，電視台也給出回應。

▲邱軍撞死小黃司機還肇逃。（圖／記者周宸亘攝）

《華麗計程車行》由LINE TV與華視共同發行，在2024年2月播出，憑藉劇中溫暖的故事獲得許多觀眾喜愛，更入圍第59屆金鐘獎6項大獎，其中就包含邱軍所演唱的〈運轉人生〉角逐戲劇原創歌曲獎，雖然最後不幸摃龜，但傳唱度已成為2024年的夯曲。

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▲邱軍因為演唱《華麗計程車行》插曲〈運轉人生〉爆紅。（圖／索尼提供）

目前《華麗計程車行》正在台視與八大電視重播中，還選在觀看人潮眾多的禮拜日播映，《ETtoday星光雲》詢問台視播出是否會因為邱軍的醜聞受到影響，電視台回應「目前照原定排播」，八大電視台也給出同樣回答「照原定排播」。

▲台視回應《華麗計程車行》重播是否受到影響。（圖／LINE TV提供）

事實上，《華麗計程車行》也在多個OTT平台上線，尤其是發行公司LINE TV也同時上線播出，此前《ETtoday星光雲》詢問LINE TV此事是否會影響在平台上的播放，得到回應為「我們仍在了解中」。