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艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪：個人造業個人擔

記者蔡宜芳／綜合報導

女星艾莉絲在2017年與英國外交官老公再婚，目前帶著一對兒女於倫敦定居。先前經常分享家庭日常的她，在抱怨老公把兒子的頭髮剪成呆瓜後，便開始減少在社群提家務事，艾莉絲7日也曝光原因，苦笑「個人造業個人擔」。

外送用▲▼艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲一家四口定居在倫敦。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲在社群上傳兒子威廉去髮廊剪頭髮的影片，透露隨著新年假期結束，孩子們即將返校，所以她提議兒子應該去剪個頭髮，「他老爸聽完立刻說：『這次我不負責這件事，因為上次我負責，下場是你在臉書粉絲頁上發牢騷。』」艾莉絲聽完頓時無言，只能無奈地表示「個人造業個人擔」，也透露這就是她為什麼越來越少在社群媒體上分享家務事，「為講真話是需要勇氣承擔結果的！」

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▲▼艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲帶兒子去剪頭髮。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

艾莉絲接著分享了威廉剪頭髮的經過，表示花費9英鎊（約360元台幣）就能享受一次男士剪髮服務，還附贈兩根棒棒糖。她也指出，以倫敦的物價來說，這個價格還不錯，並風趣地附上幾個標籤「家和萬事興」、「少說多做」、「爸爸做什麼都是對的」和「本帖若有冒犯爸爸請還見諒」，深怕又惹毛老公。

▲▼艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

▲艾莉絲曾抱怨老公把兒子的頭髮剪成馬桶蓋。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲 X IRIS）

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