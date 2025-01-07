ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

J女郎李心艾甜曬婚戒嫁了！　貼臉老公放閃：我們官宣啦

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星李心艾憑著出演天王周杰倫電影《天台》出道，過去曾因暴肥而登上熱搜，最近她透過微博驚喜發文，並曬出領證及婚戒照，正式宣布嫁給演員劉子瑞，「我們官宣啦！」貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言寫下祝福。

▲▼李心艾劉子瑞結婚。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

▲李心艾、劉子瑞宣布結婚。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

照片中，李心艾身穿白色無肩婚紗，頭上戴著白紗，展現優雅氣質，劉子瑞則穿著黑色西裝搭配領帶。兩人手持紅色結婚證書，臉上洋溢著幸福的笑容，李心艾更微微抬起左手，對鏡頭甜蜜展示超大婚戒，凸顯升格人妻的喜悅，小倆口的眼神交流，流露出對彼此的深情與默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李心艾劉子瑞結婚。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

▲李心艾微博發文曬出婚戒。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

李心艾把結婚戒指、結婚證件與拍攝婚紗照的照片精心陳列在一起，完美襯托溫馨感人的氛圍，在結婚證上的照片中，李心艾與劉子瑞身穿白色襯衫，兩人的笑容充滿幸福感。為此，李心艾配文寫道「好了好了～我們官宣啦～」並特別標註老公劉子瑞的微博，正式宣布小倆口將攜手共進的美好未來。

▲▼李心艾劉子瑞結婚。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

▲李心艾微博曬出一系列領證照。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

事實上，李心艾2020年體重暴增20公斤，還因暴肥照登上微博熱搜，當時她大方自嘲：「我就是胖得不行了，你們要監督我減肥。」後來她積極健身，並於事隔2年大方曬出體態近況，身形明顯消風許多，甚至被外界形容瘦成「皮包骨」，在陸網掀起不小討論度。

▲李心艾暴肥照。（圖／翻攝自微博）

▲李心艾曾因暴肥照登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

阿柴剃完毛照鏡子「秒定格」 看到新造型眼神死：這是誰...

推薦閱讀

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李心艾, 結婚, 周杰倫, J女郎, 劉子瑞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約
  2. 獨家／李雅英師妹海莉18歲才回韓國　竟是因為父母堅持讓她躲過這命運
  3. 陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok
  4. 《夜市王》毀了南機場？Lulu朝聖「只買到刮刮卡」　爆收到土耳其帥老闆私訊
  5. 邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級
  6. YTR晨晨日本吃飯「燙到手變90度角」　服務生反應嚇壞她：我很驚訝
  7. 元元、許悅雪地脫了「比基尼炸美胸」！　羞喊：知道你想看什麼
  8. 《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋
  9. 文青男團赴日「和美女泡溫泉」　竟被說：需要廢棄清理
  10. 歐陽娣娣海邊穿超辣「解放低胸」！　事業線快包不住被看光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366