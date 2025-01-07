J女郎李心艾甜曬婚戒嫁了！　貼臉老公放閃：我們官宣啦

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星李心艾憑著出演天王周杰倫電影《天台》出道，過去曾因暴肥而登上熱搜，最近她透過微博驚喜發文，並曬出領證及婚戒照，正式宣布嫁給演員劉子瑞，「我們官宣啦！」貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言寫下祝福。

▲李心艾、劉子瑞宣布結婚。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

照片中，李心艾身穿白色無肩婚紗，頭上戴著白紗，展現優雅氣質，劉子瑞則穿著黑色西裝搭配領帶。兩人手持紅色結婚證書，臉上洋溢著幸福的笑容，李心艾更微微抬起左手，對鏡頭甜蜜展示超大婚戒，凸顯升格人妻的喜悅，小倆口的眼神交流，流露出對彼此的深情與默契。

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▲李心艾微博發文曬出婚戒。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

李心艾把結婚戒指、結婚證件與拍攝婚紗照的照片精心陳列在一起，完美襯托溫馨感人的氛圍，在結婚證上的照片中，李心艾與劉子瑞身穿白色襯衫，兩人的笑容充滿幸福感。為此，李心艾配文寫道「好了好了～我們官宣啦～」並特別標註老公劉子瑞的微博，正式宣布小倆口將攜手共進的美好未來。

▲李心艾微博曬出一系列領證照。（圖／翻攝自微博／李心艾HsinAiLee）

事實上，李心艾2020年體重暴增20公斤，還因暴肥照登上微博熱搜，當時她大方自嘲：「我就是胖得不行了，你們要監督我減肥。」後來她積極健身，並於事隔2年大方曬出體態近況，身形明顯消風許多，甚至被外界形容瘦成「皮包骨」，在陸網掀起不小討論度。

▲李心艾曾因暴肥照登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）