ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陸失聯男星王星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男演員王星（星星）驚傳疑似遭詐騙集團綁架到緬甸，經過數日，終於在7日找到人。而曾與他合作《理智派》的女星邵逸凡，發文指出王星可能是因為收入太低、太想拍戲才會被騙，也透露在王星之前，就有一批演員差點受騙。

外送用▲▼陸失聯男星王星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人。（圖／翻攝自微博）

▲王星、邵逸凡曾一同參演《理智派》。（圖／翻攝自微博）

邵逸凡6日表示，王星根本不算什麼男明星，就只是一起在上海奮鬥的草根演員。她指出，泰國的這個騙局，在王星之前就已經有一波人上當，「那幾個演員結伴而行發現漏洞自己回來了，王星太想拍戲了，可能有疑慮還是去了。現在全朋友圈都在想辦法擴散找他。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

邵逸凡提到，很多人對演員的收入有誤解，實際上大部分演員一年下來平均每天賺不到人民幣208元（約台幣940元）。她自己也曾說過，如果只靠拍戲，她一年的片酬加起來也就3萬人民幣（約台幣13.5萬元）。邵逸凡強調，她之前的大部分收入來自於自媒體，做自媒體前更多的是靠做廣告模特來補貼，「王星已經拍了很多，業務能力也好，如果不是實在沒戲拍，需要錢，也不至於放鬆警惕上當受騙。」

▲大陸失聯演員王星（星星）最新照片曝光。（圖／翻攝中國新聞週刊）

▲王星在緬甸被尋獲。（圖／翻攝中國新聞週刊）

在邵逸凡發文後，有部分網友質疑她蹭熱度、賣慘，對此，邵逸凡7日再解釋道，不是主要角色的演員，一天最多只能賺到200塊（約台幣904元），而群演的收入更低，一天大約90到150塊（約台幣407至678元），「但是一個戲裡不是每天都拍需要群演的戲的，兩個人在家裡說話就不需要群演。這樣的話，一個月能拍個十幾二十天，咱就算一個月拍二十天，一天150，大家算算多少錢。」

邵逸凡分享了自己的經歷，提到她曾為《清明上河圖》和《奔跑吧醫生》各拍一天，《你是我的榮耀》在甘肅呆了一星期，但只有兩天有她的戲份。她還提到，去外地拍戲的路上時間不算錢，有時候到了外地卻被告知不拍了，還得原路返回，沒有任何補償。

邵逸凡坦言，2022年以後，拍戲的機會大幅減少，她每個月能拍戲的天數平均下來只有兩、三天，一年下來拍戲的收入也只有三、四萬，「再說一遍，沒有賣慘的意思，我非常非常的幸運，我的父母家庭沒有讓我去掙錢承擔更多家庭責任的壓力，讓我可以任性的選擇在喜歡的事情上花時間。」她也強調，每個演員都有自己的選擇，不管是轉行還是等待機會，都是自己的決定。

▲▼陸失聯男星王星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人。（圖／翻攝自微博／演員邵逸凡）

▲邵逸凡發文。（圖／翻攝自微博／演員邵逸凡）

邵逸凡表示，自己之所以發關於小演員薪水的文章，主要是因為看到關於王星失聯事件的評論中，有人認為王星是明星，所以才有更多的資源去尋找他，「但是王星就是一個普通人，不是明星，沒有高昂的片酬，影視寒冬下平均每天可能只能掙208塊，他大部分時候沒有特殊待遇。」

她也提醒年輕朋友，如果想演戲，一定要因為喜歡演戲，而不是為了其他原因，因為在追求夢想的過程中，很容易被騙，「王星也知道這些，在以前工作比較多的時候，感覺出不對勁兒了就推了，但是現在工作少，就會去冒險，人在絕望的時候就會沒那麼警覺，騙子就趁這個時間得手了。越沒有工作的時候，越會因為找工作被騙，這在其他行業也有一樣的情況。騙點錢還好說，如果有人身安全問題真的是萬劫不復。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

3AV女優演「全裸女屍」！橫濱流星新劇畫面衝擊…網靠背影認D槽女神

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

邱軍撞死運將肇逃「出事幾小時仍錄影」！　電視台回應：播出內容視情形調整

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星星, 王星, 邵逸凡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 許富凱被弄到蛇出來了苦念經　被操又狂吐被林美秀爆還是照吃
  2. 一粒IG暴風漲粉35萬登日媒！　「不敢素顏出門」爆紅困擾全說了
  3. 陸失聯男星「一天收入不到1000」　合作演員曝內幕：他就是普通人
  4. 爸也是運將！Lulu嘆邱軍肇逃撞死人「極大的悲傷」：該怎麼做就要怎麼做
  5. 《全明星》男神7個月無工作　林敬倫揭經濟狀況
  6. 邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人
  7. 告五人尾牙破30場「吸金上千萬」成人氣王！　4月唱世運：沒有極限
  8. 網紅咪妃2歲孩放學臉見血！見女兒「反應」放寬心
  9. 《黑澀會》米奇懷孕4月「為什麼一點感覺都沒有」！PO全黑底圖：睡不著
  10. 邱軍駕車撞人涉肇逃受害者不治　許富凱心痛發聲私下關係曝

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366