記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男演員王星（星星）驚傳疑似遭詐騙集團綁架到緬甸，經過數日，終於在7日找到人。而曾與他合作《理智派》的女星邵逸凡，發文指出王星可能是因為收入太低、太想拍戲才會被騙，也透露在王星之前，就有一批演員差點受騙。

▲王星、邵逸凡曾一同參演《理智派》。（圖／翻攝自微博）

邵逸凡6日表示，王星根本不算什麼男明星，就只是一起在上海奮鬥的草根演員。她指出，泰國的這個騙局，在王星之前就已經有一波人上當，「那幾個演員結伴而行發現漏洞自己回來了，王星太想拍戲了，可能有疑慮還是去了。現在全朋友圈都在想辦法擴散找他。」

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邵逸凡提到，很多人對演員的收入有誤解，實際上大部分演員一年下來平均每天賺不到人民幣208元（約台幣940元）。她自己也曾說過，如果只靠拍戲，她一年的片酬加起來也就3萬人民幣（約台幣13.5萬元）。邵逸凡強調，她之前的大部分收入來自於自媒體，做自媒體前更多的是靠做廣告模特來補貼，「王星已經拍了很多，業務能力也好，如果不是實在沒戲拍，需要錢，也不至於放鬆警惕上當受騙。」

▲王星在緬甸被尋獲。（圖／翻攝中國新聞週刊）

在邵逸凡發文後，有部分網友質疑她蹭熱度、賣慘，對此，邵逸凡7日再解釋道，不是主要角色的演員，一天最多只能賺到200塊（約台幣904元），而群演的收入更低，一天大約90到150塊（約台幣407至678元），「但是一個戲裡不是每天都拍需要群演的戲的，兩個人在家裡說話就不需要群演。這樣的話，一個月能拍個十幾二十天，咱就算一個月拍二十天，一天150，大家算算多少錢。」

邵逸凡分享了自己的經歷，提到她曾為《清明上河圖》和《奔跑吧醫生》各拍一天，《你是我的榮耀》在甘肅呆了一星期，但只有兩天有她的戲份。她還提到，去外地拍戲的路上時間不算錢，有時候到了外地卻被告知不拍了，還得原路返回，沒有任何補償。

邵逸凡坦言，2022年以後，拍戲的機會大幅減少，她每個月能拍戲的天數平均下來只有兩、三天，一年下來拍戲的收入也只有三、四萬，「再說一遍，沒有賣慘的意思，我非常非常的幸運，我的父母家庭沒有讓我去掙錢承擔更多家庭責任的壓力，讓我可以任性的選擇在喜歡的事情上花時間。」她也強調，每個演員都有自己的選擇，不管是轉行還是等待機會，都是自己的決定。

▲邵逸凡發文。（圖／翻攝自微博／演員邵逸凡）

邵逸凡表示，自己之所以發關於小演員薪水的文章，主要是因為看到關於王星失聯事件的評論中，有人認為王星是明星，所以才有更多的資源去尋找他，「但是王星就是一個普通人，不是明星，沒有高昂的片酬，影視寒冬下平均每天可能只能掙208塊，他大部分時候沒有特殊待遇。」

她也提醒年輕朋友，如果想演戲，一定要因為喜歡演戲，而不是為了其他原因，因為在追求夢想的過程中，很容易被騙，「王星也知道這些，在以前工作比較多的時候，感覺出不對勁兒了就推了，但是現在工作少，就會去冒險，人在絕望的時候就會沒那麼警覺，騙子就趁這個時間得手了。越沒有工作的時候，越會因為找工作被騙，這在其他行業也有一樣的情況。騙點錢還好說，如果有人身安全問題真的是萬劫不復。」