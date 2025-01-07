邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

記者王靖淳／綜合報導

歌手邱軍自選秀節目出道，日前唱紅台劇插曲〈運轉人生〉，不料最近卻爆出去年年底開車撞死路邊排班的計程車司機，事後不僅肇逃2天才到警局，甚至還連唱3場跨年及參加節目錄影，消息曝光後引發外界撻伐。然而，他原訂於1月24日出席一場尾牙活動，不過主辦方稍早在Threads發文求換人，6位數酬勞曝光後吸引大批藝人歌手留言自薦。

▲邱軍撞死運將。（圖／翻攝自Facebook／邱軍Kui）

[廣告]請繼續往下閱讀...

行銷公司發文提到，希望尋找合適的藝人或歌手登台表演，並將經費範圍設定在12至13萬元之間。主辦方表示，小型藝人歌手即可勝任，以滿足尾牙晚宴的需求。貼文一出，引發業界人士熱烈回應，紛紛留言推薦適合人選。主辦方透露，目前同時接收多方的訊息，正在分批整理當中。不少推薦人選的酬勞略高於預算，為此主辦方坦言，這些建議可能會被保留作為春酒活動的參考名單。

▲行銷公司緊急發文找代打。（圖／翻攝自Threads）

據了解，邱軍到案後，面對警方追問肇事車輛的下落時，他坦承因車輛右前方有撞擊損毀，已將車送往修理廠。至於是否涉及酒駕及是否知情撞到人，他否認喝酒，並聲稱「不知道有撞到人。」警方進一步指出，監視器拍到邱軍肇事後向前滑行約100公尺後短暫停留的畫面，並追問他停車原因。對此，邱軍解釋「感覺疑似有撞到東西，所以才短暫停留，但後來覺得沒事，所以又開離現場。」基於邱軍的說法與監視器畫面不符，警方已依肇事逃逸致人受傷罪將邱軍送辦。

▲藝人歌手留言自我推薦。（圖／翻攝自Threads）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。