ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《夜市王》毀了南機場？Lulu朝聖「只買到刮刮卡」　爆收到土耳其帥老闆私訊

記者孟育民／台北報導

美食實境節目《夜市王》以台灣夜市攤販競賽為主題，開播後受觀眾喜愛，YouTube瀏覽量累積已經突破千萬，其中南機場夜市更因此爆紅，導致許多在地人哀嚎「人潮多到像跨年」，根本買不到晚餐。「Lulu」黃路梓茵今（7）日出席吉卜力開展活動，也感同深受節目帶來影響力，表示有天親自去朝聖晚餐，結果只買到刮刮卡。

▲▼Lulu出席展覽活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Lulu出席展覽活動。（圖／記者孟育民攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lulu身為《夜市王》的主持人，對於節目上的美食至今印象深刻，不過隨著網路上的效應，如今南機場夜市每天人潮多如跨年，還有參賽的豆腐店家情侶「累到分手」，她今聽聞此事震驚直呼「金拍謝」；她本人也有親自走訪一趟，卻什麼都買不到，「想說要買蒸臭豆腐、烤魚、高知飯，但（人潮）真的水洩不通，根本買不了，最後一樣都沒吃到，只買了刮刮樂就走了，還沒中！」

▲▼ 夜市王記者會- 美麗本人,LULU（黃路梓茵）,阿達。（圖／記者黃克翔攝）

▲《夜市王》造成夜市人潮癱瘓。（圖／記者黃克翔攝）

《夜市王》即將進入決賽，Lulu說自己是忠實觀眾播出的每集都有看，最新一集參賽的沙威瑪土耳其老闆被Lulu大讚是帥哥，她今笑說後來有收到對方IG私訊，還很熱情跟她打招呼，「因為他帳號有鎖起來我不知道他是誰，我就傳了捲餅emoji問他，他就回我『yes』，因為他也沒說什麼，我們還是要有女性的矜持，不過訊息太多被洗掉，他有心會再私訊我的，我現在一直滑不到他了。」

▲▼Lulu在節目上和土耳其老闆互動。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼Lulu在節目上和土耳其老闆互動。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲▼Lulu在節目上和土耳其老闆互動。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Lulu, 黃路梓茵, 夜市王, 曾志偉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約
  2. 獨家／李雅英師妹海莉18歲才回韓國　竟是因為父母堅持讓她躲過這命運
  3. 陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok
  4. 《夜市王》毀了南機場？Lulu朝聖「只買到刮刮卡」　爆收到土耳其帥老闆私訊
  5. 邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級
  6. YTR晨晨日本吃飯「燙到手變90度角」　服務生反應嚇壞她：我很驚訝
  7. 元元、許悅雪地脫了「比基尼炸美胸」！　羞喊：知道你想看什麼
  8. 《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋
  9. 文青男團赴日「和美女泡溫泉」　竟被說：需要廢棄清理
  10. 歐陽娣娣海邊穿超辣「解放低胸」！　事業線快包不住被看光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366