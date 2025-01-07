《夜市王》毀了南機場？Lulu朝聖「只買到刮刮卡」　爆收到土耳其帥老闆私訊

記者孟育民／台北報導

美食實境節目《夜市王》以台灣夜市攤販競賽為主題，開播後受觀眾喜愛，YouTube瀏覽量累積已經突破千萬，其中南機場夜市更因此爆紅，導致許多在地人哀嚎「人潮多到像跨年」，根本買不到晚餐。「Lulu」黃路梓茵今（7）日出席吉卜力開展活動，也感同深受節目帶來影響力，表示有天親自去朝聖晚餐，結果只買到刮刮卡。

▲Lulu出席展覽活動。（圖／記者孟育民攝）

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Lulu身為《夜市王》的主持人，對於節目上的美食至今印象深刻，不過隨著網路上的效應，如今南機場夜市每天人潮多如跨年，還有參賽的豆腐店家情侶「累到分手」，她今聽聞此事震驚直呼「金拍謝」；她本人也有親自走訪一趟，卻什麼都買不到，「想說要買蒸臭豆腐、烤魚、高知飯，但（人潮）真的水洩不通，根本買不了，最後一樣都沒吃到，只買了刮刮樂就走了，還沒中！」

▲《夜市王》造成夜市人潮癱瘓。（圖／記者黃克翔攝）

《夜市王》即將進入決賽，Lulu說自己是忠實觀眾播出的每集都有看，最新一集參賽的沙威瑪土耳其老闆被Lulu大讚是帥哥，她今笑說後來有收到對方IG私訊，還很熱情跟她打招呼，「因為他帳號有鎖起來我不知道他是誰，我就傳了捲餅emoji問他，他就回我『yes』，因為他也沒說什麼，我們還是要有女性的矜持，不過訊息太多被洗掉，他有心會再私訊我的，我現在一直滑不到他了。」

▲▼Lulu在節目上和土耳其老闆互動。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）