饗饗爆食安風波！　艾瑞絲拒吃：謝師宴吃同集團餐廳集體中毒

記者蔡宜芳／綜合報導

人氣自助餐廳「INPARADISE 饗饗」7日驚傳有多位民眾反應用餐後上吐下瀉，掀起熱烈議論，而饗賓集團晚間也發出聲明，表示會積極配合衛生局調查。而網紅艾瑞絲對此在社群表示，自己高中謝師宴就是吃同個集團的餐廳，結果集體食物中毒，從此之後自己就拒吃。

▲艾瑞絲分享對於饗饗爆食安風波的看法。（圖／記者黃士原攝、翻攝自艾瑞絲Threads）

有網友7日在Threads發文詢問是否有其他民眾在5日吃完饗饗後，出現食物中毒的症狀，事件因此爆發受到關注。而艾瑞絲稍早到該貼文下留言，表示自己高中的謝師宴是在饗食天堂舉辦，「全班集體食物中毒，上吐下瀉，而且那時候還要準備指考，超慘。」當時也有其他在那辦謝師宴的師生同樣集體食物中毒，「從此再也不敢吃他們集團的餐廳。」

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▲艾瑞絲留言。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

稍早，饗賓集團於晚間9點發出聲明稿，對於民眾5日吃完信義店的下午茶後，出現上吐下瀉等身體不適的情形，除積極配合衛生局調查，釐清事件原因，同時即刻展開顧客關懷聯繫行動，蒐集更詳細的體驗經驗。饗賓也提到，今晚及明天中午進行自主查核與全面性清消作業，對於行程受影響的顧客感到抱歉，餐廳會提供最適切的安排。

▲饗賓聲明稿。（圖／饗賓提供）