不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

▲歌手邱軍疑酒駕撞死小黃司機後逃逸。（圖／翻攝邱軍臉書）

圖文／CTWANT

25歲歌手邱軍靠台語歌曲〈運將人生〉爆紅，正當演藝事業準備起步之際，爆出在去年12月27日撞死一名計程車司機，而他不僅肇逃還疑似涉酒駕，邱軍事隔2天才到案，他否認犯行，被警方移送地檢署偵辦。事實上，藝人駕車撞死人並非頭一遭，藝人顧寶明、林曉培過去也曾犯下同樣罪刑，下場也不好過。

歌手林曉培過去唱紅〈心動〉、〈她的眼淚〉等歌，在2007年酒駕撞死一名護理師，當時死者要去醫院上班卻遇死劫，林的酒測值高達1.1，被警方罰1.2萬元後送辦，最後賠了受害者家屬800萬元。

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▲林曉培坦言花了16年才放下酒駕撞死人一事。（圖／翻攝自臉書／林曉培）

林曉培如今已復出樂壇，而她曾被問到會不會自責，林曉培表示，「自責也沒有用，要負責，我折磨自己太多年，找到對的心理醫師，他對我講的話我非常同意，我自責會變得很浪費時間，更何況沒有人同情你的自責。」

另外，已故演員顧寶明曾演出《報告班長》、《公主小妹》、《消失的情人節》等，他在1997年酒駕撞死一名老榮民，他稱是為了接電話開錯車道，事後他也主動跟家屬和解，被依過失致死罪判6月、緩刑4年。不過，顧寶明在2004年又酒駕肇事，這次雖無人傷亡，還是撞壞路邊車輛和民宅，他最終在2022年過世，享壽71歲。

▲顧寶明曾二度酒駕。（圖／翻攝自果陀劇場臉書）

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