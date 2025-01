記者蔡宜芳/綜合報導

南韓男星高庚杓因主演《請回答1988》爆紅,而後也接下許多夯劇,包括 《嫉妒的化身》、《D.P:逃兵追緝令》等。他近日被爆在拍貼機店搞4P,還弄壞店家機器,掀起網友熱烈議論,對此,他的經紀公司火速發出聲明,他本人也發聲表示「我沒那麼瘋」。

▲高庚杓因《請回答1988》爆紅。(圖/翻攝自Instagram/kopular)

韓網近日瘋傳有2男2女在釜山西面某人生四格拍貼機店搞4P,拍下性愛畫面,還將店家的機器弄壞,而老闆在報警並確認監視器畫面後,找到了其中的1男1女索償。爆料網友指稱,老闆因為聯絡不上畫面中的男子,所以直接提告了,結果該男子帶著韓幣3億(約台幣741萬元)的現金去找老闆,要求撤銷告訴,而那名男子就是高庚杓。

▲韓網瘋傳有兩對情侶在拍貼店拍性愛照。(圖/翻攝自韓網)

對此,高庚杓的所屬公司CL&COMPANY於7日發表聲明,表示該爆料不是事實,還持續被以訛傳訛,「這是一種嚴重損害藝人名譽與人格的犯罪行為,本公司將通過持續的監控,對於針對藝人的惡意誹謗、無節制的虛假事實散播與擴大再製作等行為,採取強硬的法律措施。」

經紀公司的聲明中還提到,在公告發佈後,絕對不會放過任何非法行為,「本公司將不會進行任何和解或寬恕,而是嚴肅地採取法律應對措施。我們也將全力以赴,致力於保護藝人的權益,並為支持藝人的粉絲們做出最大努力。」

此外,高庚杓本人也在限時動態刻意曬了一張獨自拍人生四格的照片,用英文寫道:「別擔心,我沒那麼瘋狂。(Don't worry. I'm not crazy like that)」還用紅色字體寫下:「看看那些瘋子會怎樣吧。(Let's see what happens to lunatics)」

▲高庚杓回應。(圖/翻攝自Instagram/kopular)