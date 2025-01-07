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《請回答1988》高庚杓遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星高庚杓因主演《請回答1988》爆紅，而後也接下許多夯劇，包括 《嫉妒的化身》、《D.P：逃兵追緝令》等。他近日被爆在拍貼機店搞4P，還弄壞店家機器，掀起網友熱烈議論，對此，他的經紀公司火速發出聲明，他本人也發聲表示「我沒那麼瘋」。

外送用▲▼《請回答1988》高庚杓遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋（圖／翻攝自Instagram／kopular）

▲高庚杓因《請回答1988》爆紅。（圖／翻攝自Instagram／kopular）

韓網近日瘋傳有2男2女在釜山西面某人生四格拍貼機店搞4P，拍下性愛畫面，還將店家的機器弄壞，而老闆在報警並確認監視器畫面後，找到了其中的1男1女索償。爆料網友指稱，老闆因為聯絡不上畫面中的男子，所以直接提告了，結果該男子帶著韓幣3億（約台幣741萬元）的現金去找老闆，要求撤銷告訴，而那名男子就是高庚杓。

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▲▼《請回答1988》高庚杓遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋（圖／翻攝自韓網）

▲韓網瘋傳有兩對情侶在拍貼店拍性愛照。（圖／翻攝自韓網）

對此，高庚杓的所屬公司CL&COMPANY於7日發表聲明，表示該爆料不是事實，還持續被以訛傳訛，「這是一種嚴重損害藝人名譽與人格的犯罪行為，本公司將通過持續的監控，對於針對藝人的惡意誹謗、無節制的虛假事實散播與擴大再製作等行為，採取強硬的法律措施。」

經紀公司的聲明中還提到，在公告發佈後，絕對不會放過任何非法行為，「本公司將不會進行任何和解或寬恕，而是嚴肅地採取法律應對措施。我們也將全力以赴，致力於保護藝人的權益，並為支持藝人的粉絲們做出最大努力。」

此外，高庚杓本人也在限時動態刻意曬了一張獨自拍人生四格的照片，用英文寫道：「別擔心，我沒那麼瘋狂。(Don't worry. I'm not crazy like that)」還用紅色字體寫下：「看看那些瘋子會怎樣吧。(Let's see what happens to lunatics)」

▲▼《請回答1988》高庚杓遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋（圖／翻攝自Instagram／kopular）

▲高庚杓回應。（圖／翻攝自Instagram／kopular）

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高庚杓, 고경표

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