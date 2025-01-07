YTR晨晨日本吃飯「燙到手變90度角」　服務生反應嚇壞她：我很驚訝

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber晨晨曾是「賤葆」頻道中的成員，她在去年初宣布離開團隊，平時用心經營社群的她，最近發文分享獨自一人前往日本度假，展開一場說走就走的旅行，不過卻在過程中發生插曲，於吃飯時手肘不慎燙到鐵板，並透露服務生的後續舉動讓她感到相當驚訝。

▲晨晨最近飛往大阪度假。（圖／翻攝自Instagram／_19981005_）

晨晨透露，她在吃飯時因為被鐵板燙到，立刻向服務生索取冰塊準備冰敷，不過對方的反應和接下來的情況讓她感到十分意外。晨晨在文中附上一張照片，表示當服務生聽到她的請求時，不只表現出相當驚訝的態度，沒想到後來竟送來一大包又大又多的冰塊，讓她忍不住直呼：「我也很驚訝。」她還曬出一張特寫照，幽默表示手肘被燙出一個「剛好90度角」的形狀。

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▲晨晨日本吃飯燙到手。（圖／翻攝自Instagram／_19981005_）

事實上，晨晨兩天前才發文透露，自己在凌晨兩點時，突然心血來潮地坐在沙發上，訂下一張飛往大阪的機票，僅僅幾小時後，便搭上早上七點的班機，展開一場說走就走的旅行。晨晨還提到，到了日本後，她的皮膚狀態非常好，甚至只需要簡單上點粉餅就能完美出門。不過，她也坦言日本的低溫讓她幾乎每天都快要被凍壞，貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言，「羨慕」、「太突然了」、「誰能比妳狂」。