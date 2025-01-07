歐陽娣娣海邊穿超辣「解放低胸」！　事業線快包不住被看光

記者王靖淳／綜合報導

歐陽娣娣是藝人歐陽龍、傅娟的小女兒，日前憑著選秀節目《創造營亞洲》正式在泰國出道，平時會在社群記錄生活的她，最近透過IG曬出一系列身穿低胸洋裝站在海邊擺拍的照片，傲人事業線一覽無遺。畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示：「好美！」

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

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照片中，歐陽娣娣身穿一件無袖細肩帶白色短禮服，整體設計以花朵與亮片點綴，襯托典雅氣質。她搭配一條珍珠項鍊和簡單的手環，將長髮自然披散，髮間點綴羽毛飾品，營造浪漫氛圍。歐陽娣娣站在海灘旁，並對鏡頭露出甜美笑容，微微閉著雙眼，用手輕觸臉頰，整體形象可愛又俏皮。

▲▼歐陽娣娣穿低胸在海邊擺拍。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

在其他照片中，歐陽娣娣時而甜笑，時而微抬下巴，眼神中透出淡雅與自信。歐陽娣娣的擺出輕鬆的動作，除了撥動長髮之外，也不時伸出手托著臉頰，展現她自然而俏皮的一面。一系列的照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，紛紛寫下稱讚留言，「好美」、「好可愛」、「仙氣十足」、「是哪個漂亮小公主」。

▲▼歐陽娣娣到醫院陪產。（圖／翻攝自小紅書、Instagram／_didiouyang__）

事實上，歐陽娣娣最近為了迎接姊姊歐陽妮妮的兒子出生，特地從大陸飛回台灣，去年跨年夜到醫院陪產，媽媽傅娟事後也透過小紅書分享全家福合照，開心宣布「全員集合，迎接小龍哥哥寶寶」，透露全家人都相當開心。貼文及照片曝光後不久，立即吸引大批粉絲留言祝福。