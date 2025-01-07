ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽娣娣海邊穿超辣「解放低胸」！　事業線快包不住被看光

記者王靖淳／綜合報導

歐陽娣娣是藝人歐陽龍、傅娟的小女兒，日前憑著選秀節目《創造營亞洲》正式在泰國出道，平時會在社群記錄生活的她，最近透過IG曬出一系列身穿低胸洋裝站在海邊擺拍的照片，傲人事業線一覽無遺。畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示：「好美！」

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，歐陽娣娣身穿一件無袖細肩帶白色短禮服，整體設計以花朵與亮片點綴，襯托典雅氣質。她搭配一條珍珠項鍊和簡單的手環，將長髮自然披散，髮間點綴羽毛飾品，營造浪漫氛圍。歐陽娣娣站在海灘旁，並對鏡頭露出甜美笑容，微微閉著雙眼，用手輕觸臉頰，整體形象可愛又俏皮。

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

▲▼歐陽娣娣穿低胸在海邊擺拍。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

在其他照片中，歐陽娣娣時而甜笑，時而微抬下巴，眼神中透出淡雅與自信。歐陽娣娣的擺出輕鬆的動作，除了撥動長髮之外，也不時伸出手托著臉頰，展現她自然而俏皮的一面。一系列的照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，紛紛寫下稱讚留言，「好美」、「好可愛」、「仙氣十足」、「是哪個漂亮小公主」。

▲▼歐陽娣娣。（圖／翻攝自Instagram／_didiouyang__）

▲▼歐陽娣娣到醫院陪產。（圖／翻攝自小紅書、Instagram／_didiouyang__）

▲▼陪產（圖／翻攝自小紅書）

事實上，歐陽娣娣最近為了迎接姊姊歐陽妮妮的兒子出生，特地從大陸飛回台灣，去年跨年夜到醫院陪產，媽媽傅娟事後也透過小紅書分享全家福合照，開心宣布「全員集合，迎接小龍哥哥寶寶」，透露全家人都相當開心。貼文及照片曝光後不久，立即吸引大批粉絲留言祝福。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

韓100kg健身網紅「34歲猝逝」死因成謎！死前1天才發文　最後身影曝光

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

源田壯亮為小三棄偶像妻！　丟LINE「剩下找律師」告別衛藤美彩

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽發聲道歉：是對方避不見面

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時！電視台無碼放送…還演男主被水桶

陳詩媛要嫁人爆「遭退團」！　樂天女孩10人出走名單曝：核心成員走光

《玩很大》突中斷錄影！樂天女孩「吵架被氣哭」 KID：她玩得有點爛

邱軍隱瞞撞死人內幕曝！友人爆「公司全瞞在鼓裡」：怕演出全泡湯

邱軍肇逃尾牙緊急換人！　「6位數酬勞曝光」釣出一票藝人

陸男星失蹤3天找到了！「人在緬甸被營救」發聲：自願去的　網全傻眼

54歲吳奇隆爆退出「名下大陸公司全沒了」　被爆與劉詩詩婚變分產

快訊／韓星第一人！「精靈女王」太妍3／16唱進大巨蛋　海外首場寵台粉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

歐陽娣娣, 歐陽妮妮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 文青男團赴日「和美女泡溫泉」　竟被說：需要廢棄清理
  2. 歐陽娣娣海邊穿超辣「解放低胸」！　事業線快包不住被看光
  3. 威廉重大喜訊家庭地位提升　感嘆終於可以跟老婆平起平坐
  4. 胡瓜新寵竟然是她　自嘆受到神的庇佑看不到車尾燈
  5. 李雲迪爆嫖妓遭大陸封殺3年多　宣告復出「2月還要來台灣」
  6. 艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪：個人造業個人擔
  7. 8點檔男星昔「被邱軍歌聲打動」　見他撞死運將嘆：不勝唏噓
  8. 新人歌手1暖舉「獲金曲製作人青睞」　還請到陳淑芳拍MV
  9. 張榕容合作傳奇影后！　「伊莎貝雨蓓演她繼母」日舞影展世界首映
  10. 吳青峰破紀錄「6場演出唱破百首歌」　開放觀眾半價退票...結局曝光

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366