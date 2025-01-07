獨家／李雅英師妹海莉18歲才回韓國　竟是因為父母堅持讓她躲過這命運

記者葉文正／台北報導

來自南韓坡州的李雅英學妹電豹女新成員海莉，今年 23歲，她接受專訪時透露，因為從小比較常常住在國外，5年前才回到韓國，所以英文很好，公司在坡州，是自然景色非常豐富的地方，不過她也透露，爸媽因為怕她深受韓國升學制度的荼毒，毅然搬離韓國，到現在都是住在印尼，僅她回到南韓發展。

▲電豹女啦啦隊女神海莉18歲才回到韓國。（圖／記者湯興漢攝）

來自韓國的海莉海莉，承認在台灣吃的麻辣燙印象非常深刻，「跟我的口味很符合，韓國麻辣燙也很紅，還有台灣的湯包跟蒸餃也都很愛，每次回韓國，都會想何時才能再去台灣吃，雅英也會帶我去吃臭豆腐，本來我很害怕，可是吃一次就發現超好吃，還有雞排，真的很棒，很好吃，吼呷，自己住在飯店還下載APP買雞排，還有夜市吃到很長的薯條，都是我的最愛。」

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▲海莉長腿又細又長。（圖／記者湯興漢攝）

海莉也自嘲：「我是豬，其實有藏起來不為人知的小肚肚，有去籃球場看到我的粉絲朋友，就會看到我的小肚肚，幸好我會伸縮自如，有時候不被看到。」

▲海莉有時還像個大孩子。（圖／記者湯興漢攝）

海莉更透露，其實街舞才是專長，還在各國教過舞，回憶這段路，海莉也說：「如果說到舞蹈，是很長的故事，是姐姐看過很多舞蹈，我也想學HIPHOP，就一直長期學舞，因為真的很喜歡，雖然不是全部的舞都在裡面，我會更認真學習。」

▲她透露父母不希望她有升學壓力的困擾。（圖／記者湯興漢攝）

而她腿很修長不會粗壯，她也透露：「運動完要按摩的，以前跳舞時，對於小腿有很大的陰影，看到姊姊都會穿寬鬆的褲子露出一小截小腿，但我的腿太細，腿想要變壯，比較協調，後來發現原因是爸爸肚子比較大，但是腳很細，因為遺傳吧，所以我怎麼跳腿都不會變粗。」她還抱怨自己真的很努力，還有墊腳尖等方法，使出渾身解釋，還腿還是不能變粗。

▲海莉喜歡有氣魄的男子。（圖／記者湯興漢攝）

海莉說從兩年前就沒有繼續學舞，認為做每件事情都需要有熱情，現在沒有想要當舞者，專心當電豹女啦啦隊，「其實這次來台灣，體會到台灣啦啦隊舞蹈也是有難度，但是啦啦隊的舞，是想要追求的感覺，本身很喜歡，因為文化的關係，感覺台灣舞蹈也蠻難。」加上隊上的朋友都很照顧，對她很好，很喜歡台灣的環境。

▲海莉對於台灣美食念念不忘。（圖／記者湯興漢攝）

海莉也提到自己喜歡的男生類型，「我不太會自己去找藝人的東西來看，喜歡像有男子氣概的那種男生，馬東石感覺個性可以，而且很有氣概，肌肉也不可以太大，有適當的男子氣概才能跟我交往，太弱的不行，身高只要不要比我矮就好，我身高體重168公分，51公斤，大概要比我好一點。」

海莉也說，家人比較不想被公開，也是她最柔軟的一部分，「當初還太小也不太記得為何要移民，正確原因不清楚，可能因為爸媽說，韓國學業競爭很激烈，補習很辛苦，爸媽希望我們體驗更多不同文化，孩子們不一定要功課很好，所以帶到國外發展。」

海莉也認為，現在目標是在電豹女認真參與活動，來台灣感受到很多善良的人們，有幸福感。心情不好時也容易變得很開心，粉絲也對她很好，第一次有這樣的感覺，「粉絲會到機場接機，也會在機場跟我道別，粉絲也會帶很多名產，送給我，也會送我HELLO KITTY，拿我的海報迎接我，讓我很感動。」