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元元、許悅雪地脫了「比基尼炸美胸」！　羞喊：知道你想看什麼

記者王靖淳／綜合報導

女星元元（吳婕安）擁有甜美外型，平時用心經營社群的她，最近在IG上傳一段與網美許悅在雪地前穿比基尼的短片，兩人完美襯托傲人上圍，火辣畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言驚呼：「太辣了！」

▲▼元元許悅比基尼。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

▲元元（圖左）、許悅合體拍影片。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

影片一開始，元元和許悅先是穿著相同款式的日式浴衣，浴衣以白色為主色調，搭配簡約幾何圖案，並以深色腰帶綁繫，展現日式休閒的優雅風格。兩人站在一起，臉上都帶著俏皮微笑，雙眼微彎同步做出放鬆動作，完美展現兩人的十足默契。

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▲▼元元許悅比基尼。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

▲元元（圖左）、許悅在雪地穿比基尼。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

緊接著，影片可見到元元和許悅將浴衣脫了，身上只剩比基尼，耳朵上還搭配冬季配件，展現反差魅力。元元穿著黑色比基尼，下身搭配深色長褲，頭上戴白色毛絨耳罩。許悅則選擇條紋比基尼，下身搭配深藍色長褲，同樣以白色毛絨耳罩點綴。兩人都披散長髮，對鏡頭展現甜美笑容，影片背景為雪景，襯托寒冷氛圍。影片曝光後，吸引大批網友朝聖留言，「太辣」、「感覺很冷」、「身材太棒了」、「布料太少，被路人看光了」。

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元元, 許悅, 網美

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