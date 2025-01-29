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許孟哲台南拍戲「飯店廁所傳小孩笑聲」　開門反轉真相超暖

記者黃庠棻／專訪

許孟哲2002年以5566在演藝圈出道，除了團體唱跳表演之外，他也努力在戲劇圈中耕耘，2019年和趙孟姿結婚，婚後育有女兒Doreen及兒子Liam，夫妻倆感情甜蜜，時常會在社群網站上放閃。近期，許孟哲主演的台劇《火車來去》即將上檔，他將在戲裡展現有別於以往的演技。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲在新戲《火車來去》中，有精彩的演出 。（圖／記者黃克翔攝）

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《火車來去》由金鐘導演李岳峰帶領《牛車來去》主創團隊全新打造，集結安心亞、鍾承翰、許孟哲、楊烈、霍正奇、伊正、梁家榕、何豪傑、蔡阿炮、吳鈴山、石知田、張育綺、侯彥西等全新卡司組合聯袂演繹，將於2025年2月2日大年初五在華視、公視臺語台首播。

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《火車來去》即將開播。（圖／華視、公視台語台提供）

日前，許孟哲接受《ETtoday星光雲》專訪時，被問到接下《火車來去》的契機，坦言自己其實有一段時間沒有拍戲，因此收到邀約時非常興奮，去試鏡的時候還被問「會不會講台語」，他直呼「以前跟阿公阿嬤都講台語」，劇組人員發現他的台語沒有口音，因此順利接下「有福」這個角色。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲在新戲《火車來去》中，有精彩的演出 。（圖／記者黃克翔攝）

不過，許孟哲也表達了自己的擔憂，原來他近幾次的角色都是偏向叛逆的反派，已經許久沒有演出「癡情」的角色，認為又是一種新的挑戰，笑說「以前演這種角色，都是剛出道的時候演的」，如今他結了婚又當爸，再一次詮釋純情男的角色，也下了許多苦工深入了解「有福」的內心，告訴自己「第一順位就是文秀（安心亞飾），連爸媽都排在第二位」。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲在新戲《火車來去》中，有精彩的演出 。（圖／記者黃克翔攝）

在《火車來去》中，許孟哲面臨了一邊是友情、一邊是愛情的窘境，他與好友鍾承翰關係微妙，一樣暗戀著青梅竹馬安心亞，被問及現實生活中是否有類似經驗，他也大方透露「學生時期有過」，甚至還剛好跟劇情很像，當時一群好友中有人跟他一樣喜歡班上的某個女生。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲分享過去暗戀經驗 。（圖／記者黃克翔攝）

後來同學試探了該名女生，對方第一時間就說道「不喜歡胖的」，讓國二胖到120公斤的許孟哲還沒告白就失戀。幸好，許孟哲在高中的時候瘦身成功，還參加了學校的熱舞社，逐漸變成風雲人物，雖然有聽到周遭女生暗戀他的謠言，但他仍沒有太大自信，總是害羞地不敢做出回應，也沒有主動搭訕過其他人。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲分享過去暗戀經驗 。（圖／記者黃克翔攝）

對此，許孟哲也分享了自己的戀愛經驗，一直以來都是屬於被動派，因為過往身材的關係，以前總是對自己沒有信心，直呼「胖胖的人學生時期人緣很好，但桃花不會好」，唯一一次主動追求就是獻給老婆趙孟姿，他回憶起第一次見面，笑說「沒有像偶像劇那麼誇張」。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲過去對於感情相當被動 。（圖／記者黃克翔攝）

講到老婆趙孟姿，許孟哲臉上立刻露出害羞的笑容，透露雙方第一次見面是對方去錄製《飢餓遊戲》，發現兩人有共同興趣，都喜歡戶外運動，他便藉由錄影空檔自然而然地坐到妻子的身邊聊天，他笑說「後來才發現我丟球丟很直」，趙孟姿後來也表示「想說是對每個來賓都這樣嗎？沒想到是特別照顧我」。

▲《飢餓遊戲》許孟哲、趙孟姿結婚4年感情相當好（圖／中視提供）

▲許孟哲因為錄製《飢餓遊戲》認識老婆趙孟姿。（圖／中視提供）

除了講到老婆趙孟姿，許孟哲談到兩個小孩也洋溢滿滿幸福氛圍，透露某一次在台南拍完《火車來去》，回到飯店休息時，聽到小孩的笑聲從房間內傳來，當時他心想「應該是隔音不好吧」，下一秒甚至聽到2個小孩的嬉鬧聲，讓他心裡逐漸發毛。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲分享拍攝《火車來去》趣事。（圖／記者黃克翔攝）

隨後，許孟哲尋聲到了廁所門口，鼓起很大勇氣才將門打開，一開之後才發現是趙孟姿帶著女兒Doreen及兒子Liam偷偷下台南給他驚喜，聽到一聲爸爸才讓他放下心，而家人的突襲也讓他相當感動，只因兩個小孩說想到台南看爸爸，趙孟姿就毫不猶豫地一打二開車南下。

▲▼許孟哲趙孟姿。（圖／翻攝自Instagram／chaochao1011）

▲趙孟姿開車南下給許孟哲驚喜。（圖／翻攝自Instagram／chaochao1011）

不僅如此，許孟哲自認算是帶娃的神隊友，2個小孩都很喜歡跟他一起玩，但他在家算是黑臉，對一些規矩會比較嚴格，坦言「生活上有些事會對小孩有些要求，如果他們沒做好，我的表情就會變嚴肅」，幸好姊姊Doreen已經長大，開始可以跟夫妻倆溝通，也懂得要如何照顧弟弟。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲自認是帶娃神隊友。（圖／記者黃克翔攝）

對於二寶Liam，許孟哲笑說兒子很有自己的個性，直呼「二寶要花比較多時間」，對比喜歡吃藥的姊姊Doreen，兒子吃藥是需要有人架著，幸好隨著夫妻倆的教育有所進步，但最近2歲多的Liam仍屬於偶爾會暴衝的時期，有時會堅持不要帶兜兜，笑說「他會覺得自己長大了」。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲自認是帶娃神隊友。（圖／記者黃克翔攝）

分享2025年的過年行程，許孟哲透露今年南部的親戚會北上，所以全家不用開車回南部，預計會一起到社子島拜拜，也會搜集一些簡單的小遊戲，大人、小孩一起在家玩；他也透露在過年之後，會在2月時全家一起到日本滑雪，是一家人每年的冬天傳統。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲分享過年行程。（圖／記者黃克翔攝）

此外，許孟哲也表示過年一定會包紅包「安太座」，尤其今年更加特殊，原來是他還在猶豫要不要接下《火車來去》演出邀約時，考慮了很久，因為要去台南拍戲，長期不在台北，他無法好好分擔照顧小孩的責任，加上新家正好在裝潢，讓他完全無法放心。

▲▼許孟哲趙孟姿。（圖／翻攝自Instagram／chaochao1011）

▲許孟哲相當感謝老婆趙孟姿。（圖／翻攝自Instagram／chaochao1011）

看到擔憂的許孟哲，趙孟姿反而表達了強烈的支持。許孟哲透露，某一天小孩都去睡了，夫妻倆喝著酒談心，他分享了自己猶豫的關鍵，趙孟姿一聽認為《火車來去》的故事很好，不斷鼓勵他接受演出邀約，他回憶起老婆霸氣地說了一句「你放心去拍戲，家裡的事情交給我」，讓他相當感動，也是他接下演出的關鍵之一。

▲▼趙孟姿。（圖／翻攝自Instagram／chaochao1011）

▲許孟哲相當感謝老婆趙孟姿。（圖／翻攝自Instagram／chaochao1011）

面對支持自己的趙孟姿，許孟哲也感動地表示「最近希望孟姿去做自己喜歡的事情，有鼓勵孟姿想出門就去」，認為老婆也可以多多去發展自己有興趣的事物，未來也會期待有多一點兩人世界，等到二寶Liam上幼稚園後，就可以安排白天的時候約會。

▲▼ 許孟哲過年+戲劇《火車來去》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲許孟哲。（圖／記者黃克翔攝）

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