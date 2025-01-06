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獨／唱紅《華麗計程車行》主題曲…邱軍撞死小黃司機　發行商回應

記者黃庠棻／台北報導

實力唱將邱軍從選秀節目發跡，他2024年為戲劇《華麗計程車行》的歌曲〈運轉人生〉獻唱，橫掃數位音樂平台排行榜、各大KTV點播榜，更是TikTok上翻唱的必唱神曲，成為2024年成績最亮眼的歌壇黑馬。爆紅之際，6日卻驚傳撞死人意外，他12月27日清晨4時行經基隆市信一路，撞上正在排班的計程車司機，其中一位李男在3日宣告不治。

▲▼邱軍舉辦音樂會。（圖／索尼音樂提供）

▲邱軍6日傳出撞死小黃司機的消息。（圖／索尼音樂提供）

《華麗計程車行》由LINE TV與華視共同發行，在2024年2月播出，憑藉劇中溫暖的故事獲得許多觀眾喜愛，更入圍第59屆金鐘獎6項大獎，其中就包含邱軍所演唱的〈運轉人生〉角逐戲劇原創歌曲獎，雖然最後不幸摃龜，但傳唱度已成為2024年的夯曲。

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▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

▲邱軍為《華麗計程車行》演唱〈運轉人生〉。（圖／LINE TV提供）

沒想到，邱軍在走紅之際傳出在2024年底撞上計程車排班司機，其中一名李姓司機在搶救7天之後，於3日不幸身亡。《ETtoday星光雲》詢問發行的LINE TV此事是否會影響《華麗計程車行》在平台上的播放，得到回應為「我們仍在了解中」。

▲▼ 爆紅歌手邱軍撞死人「4天後上工唱跨年」　連唱3場喊：讓我們一起變更好。（圖／翻攝自邱軍IG）

▲LINE TV回應邱軍是否影響《華麗計程車行》播放。（圖／翻攝自邱軍IG）

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