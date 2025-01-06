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郭雪芙畫畫示愛陳柏霖！　靈感竟來自導演何潤東「愛妻日常」超閃

記者黃庠棻／台北報導

治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》該劇除在中華電信Hami Video戲劇榜是台劇榜點閱冠軍外，首次播出台劇的AXN頻道更開出收視破1的亮眼佳績，本週不僅再度蟬聯週末首播新劇華語劇冠軍，15到24歲觀眾收視持續攀升最高收視達1.11。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

劇中，陳柏霖與郭雪芙雙向救贖的甜蜜愛情持續引發網友討論，其中郭雪芙對陳柏霖說出「把你養得有點萌。」讓CP粉們全都跟著心跳不已。導演何潤東也分享《不如海邊吹吹風》中，用畫作表達愛意的靈感來源是自己和老婆長久以來的「秀愛方式」，直呼「畫畫在我們生活中扮演著重要角色！」

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▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

讓觀眾心動的還有陳柏霖開心穿上郭雪芙舊褲，郭雪芙見狀瞬間害羞炸紅了臉，沒想到陳柏霖接過時忍不住笑開懷「我很喜歡！」你我不分的曖昧回應讓奶奶洪慧芳也看出兩人心意；另一方面，陳柏霖前往金湖飯店開會，但私心希望郭雪芙能一起擔任隨身助理陪伴在他身邊，而郭雪芙也在畫中偷偷流露想念陳柏霖的心情；加上海邊秘密基地的心動對視，讓「允諾CP」的甜度破表，是最讓觀眾的心動瞬間。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

另一對讓觀眾掛念的則是林柏叡和郭雪芙的青梅竹馬愛情習題，兩人拆開同時埋下的時光膠囊，只見郭雪芙寫著「想和對方一起環遊世界」，瞬間勾起情竇初開的回憶殺，郭雪芙回想起這場戲，她表示小時候也有在時光膠囊寫下願望「現在回想，應該是希望簡單的幸福快樂吧！」

劇中，郭雪芙在蔡思韵的畫室創作，畫中出現了她與陳柏霖看海吹風的身影，被問起對象時，她故意笑說「奶奶。」儘管如此，觀眾早已感受到她心中的答案。郭雪芙私下也曾熱衷於繪畫，她表示「對我來說，繪畫是一種心靈放鬆的方式，我喜歡用畫筆記錄風景，因為每一筆都能讓我彷彿回到那個地方。」但她坦言最近少有空暇時間畫畫「目前有個想法是試著用畫筆記錄我的旅行，希望未來能實現！」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

導演何潤東分享《不如海邊吹吹風》中用畫作表達愛意的靈感來源，竟與他和妻子的愛情故事息息相關。他透露，由於大學時期主修美術，讓他對藝術表達有著獨特的情感，分享「我曾經畫過一個手機殼送給我老婆，她也很有藝術天分，常常透過畫畫表達對我的愛意。」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙畫畫示愛，靈感竟來自導演何潤東。（圖／大川大立提供）

何潤東提到，妻子曾為了彌補他工作離家的時光，特別製作了一本畫冊，讓他在外工作時每天翻一頁，充滿溫暖的愛意。何潤東的老婆甚至投其所好「她知道我喜歡打電動，還會用壓克力在我的PS5上畫上她的卡通形象，讓我每天打電動時都能想到她。」這些生活點滴成為劇中郭雪芙角色的靈感來源，也難怪何潤東能將劇中的情感刻畫如此細膩。

▲《不如海邊吹吹風》由陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖和郭雪芙情感越靠越近。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。

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