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《狐妖小紅娘》男星泰國拍戲驚傳失聯！上車後失蹤…女友報案求救

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男演員星星在泰國拍戲時驚傳失聯，其女友嘉嘉昨日（5）發文請求外界幫助，事發時間自1月3日中午12時起（北京時間））已經失聯超過3天，目前仍未能取得聯繫。他曾在《狐妖小紅娘》演「牧童」，也演過《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑2》、《女心理師》等，皆是夯劇。

▲▼大陸男演員星星驚傳泰國拍戲失聯。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸男演員星星驚傳泰國拍戲失聯。（圖／翻攝自微博）

▲曾演陸劇《狐妖小紅娘》的星星驚傳泰國拍戲失聯。（圖／翻攝自微博）

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根據嘉嘉的說明，星星在某演員接戲群中收到消息，隨後加了演員統籌的微信並參加試戲，試戲成功後前往泰國進劇組拍攝。他1月3日搭機直飛曼谷素萬那普機場，抵達後乘坐了由演員統籌安排的車輛，根據公開的對話截圖，自凌晨至中午期間，他與女友都有保持聯繫，但問到抵達開機儀式了嗎，對方回「嗯」，之後再也沒有回應。

▲▼大陸男演員星星驚傳泰國拍戲失聯。（圖／翻攝自微博）

▲女友嘉嘉公開與星星對話截圖，對方搭車要去開機儀式，隨後便沒有回應。（圖／翻攝自微博）

嘉嘉立即聯繫上海市公安局以及中國駐泰國大使館和駐清邁使領館，尋求協助，並獲得了兩份回執單。她6日飛往曼谷，並計劃前往大使館及當地警局立案。同時，她呼籲社會上有影響力的人士提供幫助，共同尋找星星的下落。

而嘉嘉與男友星星交往3年多，稱讚男友是自律、上進、陽光、乾淨且情緒穩定的男生。她也譴責詐騙人員抓住男友的心理，使其放棄了很多可能脫逃的機會，「即便如此，我仍會竭盡全力，扭轉局面。我相信，愛可以戰勝一切」。

▲▼大陸男演員星星驚傳泰國拍戲失聯。（圖／翻攝自微博）

▲女友嘉嘉求救文。（圖／翻攝自微博）

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