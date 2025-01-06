ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星佐佐木希在2017年和諧星渡部建結婚，然而，男方在2020年竟爆出軌醜聞，導致演藝活動暫停，直到2024年2月才復出，她雖遭背叛卻選擇原諒，不但沒有與男方離婚，還肩負起家庭重擔，積極投入工作。近期，她主演的作品《將你帶到地獄盡頭》將於14日首播，在劇中她將首次挑戰詮釋復仇惡女形象。

▲佐佐木希與渡部建經歷劈腿風波仍努力修補婚姻中。（圖／翻攝自佐佐木希IG）

▲佐佐木希和渡部建挺過婚變。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

《將你帶到地獄盡頭》劇中，佐佐木希飾演的橘紗智子原本來自幸福家庭，懷抱著成為鋼琴家的夢想，卻因好友花井麗奈的背叛，親眼目睹父親被殺害，幸福生活瞬間破碎。16年後，紗智子以全新身份回歸，選擇成為麗奈的家庭保姆，展開精心策劃的復仇計畫。這次角色挑戰，讓佐佐木希突破以往溫婉形象，展現更加深沉的演技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佐佐木希在新作中挑戰惡女演技。（圖／翻攝自預告）

▲佐佐木希在新作中挑戰惡女演技。（圖／翻攝自預告）

此外，曾以甜美形象在女團NMB48走紅的涉谷凪咲，將在劇中飾演紗智子的宿敵「麗奈」。兩位女星的對手戲成為本劇一大亮點，預計會掀起觀眾的熱烈討論。

根據日媒報導，佐佐木希與渡部建夫婦在經歷了不倫事件後，努力修復兩人關係，彼此變得更加親密。2020年渡部建的不倫事件曝光後，他的收入幾乎降至「零」，而佐佐木則挺身而出，積極投入綜藝與戲劇工作，為家庭分擔壓力。如今，夫妻二人已逐漸恢復生活節奏，12月登上綜藝節目時，提及丈夫話題時露出羞澀表情，也暗示夫妻間關係改善。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

YTR金針菇爆《夜市王》內幕！　遭疑不夠格：為什麼讓我們背鍋？

YTR金針菇爆《夜市王》內幕！　遭疑不夠格：為什麼讓我們背鍋？

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點

舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點

裘莉離婚拿走26.3億分手費！　知情人士曝「布萊德彼特心聲」

裘莉離婚拿走26.3億分手費！　知情人士曝「布萊德彼特心聲」

五月天桃園最終場　阿信突自爆「有大事宣布」：不知道在這公布適不適合

五月天桃園最終場　阿信突自爆「有大事宣布」：不知道在這公布適不適合

佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了

朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

YTR金針菇爆《夜市王》內幕！　遭疑不夠格：為什麼讓我們背鍋？

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點

裘莉離婚拿走26.3億分手費！　知情人士曝「布萊德彼特心聲」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

佐佐木希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被問好友鄭雨盛私生子風波！　李政宰鬆口：希望往好的方向前進
  2. 舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點
  3. 五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭
  4. 苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了
  5. 《百靈果》凱莉拿聰明球治漏尿　被尪1句話逗樂：又不是按摩棒
  6. 朴成焄PO《魷魚》AV版為何被罵翻？台灣妞曝「韓國查不到AV網站」
  7. YTR金針菇爆《夜市王》內幕！　遭疑不夠格：為什麼讓我們背鍋？
  8. 五月天演唱會「真的玩《魷魚遊戲》」！　阿信霸氣送2大超猛獎品
  9. 被賣到柬埔寨當豬仔！　女星收「粉絲求救訊息」急報警竟是詐騙
  10. 蔡瑞雪日本滑雪「整個人飛出翻一圈」！　遭雪板敲頭：開心我還活著

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366