佐佐木希「原諒腥夫」4年感情升溫！努力拍戲扛家計　近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星佐佐木希在2017年和諧星渡部建結婚，然而，男方在2020年竟爆出軌醜聞，導致演藝活動暫停，直到2024年2月才復出，她雖遭背叛卻選擇原諒，不但沒有與男方離婚，還肩負起家庭重擔，積極投入工作。近期，她主演的作品《將你帶到地獄盡頭》將於14日首播，在劇中她將首次挑戰詮釋復仇惡女形象。

▲佐佐木希和渡部建挺過婚變。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

《將你帶到地獄盡頭》劇中，佐佐木希飾演的橘紗智子原本來自幸福家庭，懷抱著成為鋼琴家的夢想，卻因好友花井麗奈的背叛，親眼目睹父親被殺害，幸福生活瞬間破碎。16年後，紗智子以全新身份回歸，選擇成為麗奈的家庭保姆，展開精心策劃的復仇計畫。這次角色挑戰，讓佐佐木希突破以往溫婉形象，展現更加深沉的演技。

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▲佐佐木希在新作中挑戰惡女演技。（圖／翻攝自預告）

此外，曾以甜美形象在女團NMB48走紅的涉谷凪咲，將在劇中飾演紗智子的宿敵「麗奈」。兩位女星的對手戲成為本劇一大亮點，預計會掀起觀眾的熱烈討論。

根據日媒報導，佐佐木希與渡部建夫婦在經歷了不倫事件後，努力修復兩人關係，彼此變得更加親密。2020年渡部建的不倫事件曝光後，他的收入幾乎降至「零」，而佐佐木則挺身而出，積極投入綜藝與戲劇工作，為家庭分擔壓力。如今，夫妻二人已逐漸恢復生活節奏，12月登上綜藝節目時，提及丈夫話題時露出羞澀表情，也暗示夫妻間關係改善。