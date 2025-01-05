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五月天阿信最終場不忍了「罕見爆粗口」！　還噹歌迷：你們哭什麼哭

記者蔡琛儀／桃園報導

天團五月天今（5日）在樂天桃園棒球場開唱，也是「5525回到那一天新年特別版」最後一天，唱到最後一首歌〈憨人〉時，阿信還走下台和粉絲近距離互動，剛好看到一名手部殘缺的歌迷，將螢光棒綁在手上，吸引阿信的注意，特別邀請她一起合照，現場相當溫馨感人。

▲▼五月天桃園演唱會day6。（圖／相信音樂提供）

▲五月天今晚在桃園開唱，最終場完美落幕。（圖／相信音樂提供）

阿信先是感性說，演唱會最後一天，「他X的真的不想結束，奇怪的是，你們哭什麼哭啊？不就過幾個月還會再見，新加坡回來之後不是約好一路向東嗎？難得跟老歐巴約會，一起出去走走吧！」還自爆快哭了：「每件事都有值得珍惜的地方，真的謝謝你們珍惜與五月天相處的時光，我們也很珍惜。」

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隨後他表示：「還記得被一個人喜歡，被一個人照顧的感覺嗎？就算只有一點點、一個眼神，一個人為你夾菜放在你碗裡，現在你們有2萬雙筷子，把最珍貴的事物放到我們五個人的碗裡、五個人的生命裡，如果你是我們，我想你會了解我們心中對你們的感謝。」一度講到哽咽。

隨後他介紹這名被他封為是「MVP」的殘疾歌迷，表示第一眼沒發現什麼特別，「第二眼發現你握的最牢。」並溫柔的說：「謝謝你來看五月天，謝謝你來陪我們唱歌，謝謝你為我們舉起螢光棒，五月天是你的魔法棒，謝謝你，你也是五月天的魔法棒，為了你我們一定努力的唱到80歲。」該名女歌迷也說：「那我也陪你們到80歲！」還不忘說：「我今天很謝謝能跟你這麼近距離接觸。」讓全場歌迷紛紛尖叫歡呼，阿信得知她和男友一起來，虧：「在你男朋友面前說要吃我豆腐，你有問過嗎？」最後還是熱情和這對情侶一起搭肩合照。

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