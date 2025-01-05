ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

74歲翁倩玉太有才！　跨界演美劇還不夠「畫畫還獲日本大獎」

記者蔡琛儀／台北報導

74歲資深唱將翁倩玉睽違15年，將於2月15日一連兩天與台北開唱，74歲的她去年與日本男星西島秀俊、國村隼等人攜手演出美國黑色科幻喜劇《桑妮：AI管家》，也是她首度參演美劇，笑說未來更希望能回台拍片，「家鄉總是讓我感到溫暖，我常常回台灣，每次都感到很舒服。」

▲▼翁倩玉與日本男星西島秀俊、國村隼攜手演出喜劇《桑妮：AI管家》。（圖／大大娛樂提供）

▲翁倩玉與日本男星西島秀俊、國村隼攜手演出喜劇《桑妮：AI管家》。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉與西島秀俊在劇中飾演母子，兒子意外失蹤之後，她與拉希達瓊斯飾演的媳婦「蘇西」從一開始的不合到逐漸瞭解彼此，「我的角色是傳統的京都女性，不太能接受美國媳婦，但是蘇西又是她唯一的親人了。」不過翁倩玉在拍攝過程中，確實與拉希達培養出好情誼，「她的表演很自然、真誠，我們還曾一起去爬過富士山呢！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也在該劇中與日本戲劇天王國村隼對戲，大多飾演黑幫老大的他，這次則轉型神秘的機器人科學家，連他自己都自嘲：「終於不是演黑道、惡魔，而是一個單純的正常人。」並說作為科學家，性格要變得較為理性，「我的角色要用理科的角度去思考所有的事情，至於這個角色到底是怎樣的人，我不能暴雷，但隨著故事的進展，大家一定會覺得他愈來愈有趣。」

▲▼翁倩玉與日本男星西島秀俊、國村隼攜手演出喜劇《桑妮：AI管家》。（圖／大大娛樂提供）

▲翁倩玉下個月將舉辦睽違15年的演唱會。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉縱橫藝界63年，不但是藝壇瑰寶，她也斜槓服裝品牌，多年來潛心創作版畫作品，讓她獲得日本美術大展的首獎，也以「紅樓依綠」作品獲日本美術展的西畫類特選大獎，此外，她以日本古蹟平等院境內著名建築鳳凰堂為題創作的版畫「鳳凰迎祥」，更被收入千年古蹟「平等院」收藏，也是該院首度收藏外國人的作品，翁倩玉還把她獲日本美術大獎「日展」的版畫作品「廊橋淺秋」，致贈給京都東本願寺。翁倩玉演唱會門票已開賣，詳洽年代售票及全台便利商店。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

推薦閱讀

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

許允樂穩交李玉璽首發聲：感謝愛與被愛同時發生！　網刷一排祝福

許允樂穩交李玉璽首發聲：感謝愛與被愛同時發生！　網刷一排祝福

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

江蕙開唱登記截止「抽籤票數超過260萬張」！　驚人中籤率曝光

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

威廉隔8年大和解《娛樂百分百》！　重回節目「揭鬧翻真相」道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

丁禹兮虞書欣公開放閃了❤️全場藝人害羞看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍

謝忻宣布新身分：與網紅前輩成為一家人！　清空IG未來動向曝光

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳　「校內煮餛飩」舊照曝光

獨家／震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

得肺腺癌還負債百萬房租　春晚魔術師劉謙淒涼近況曝

漫威女星47歲導演老公家中輕生亡　「交往10年結婚3年」全家陷悲痛

AV女優公園裸奔拍片「涉公然猥褻罪」　觀看數驚人…片商認錯下架

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

許允樂穩交李玉璽首發聲：感謝愛與被愛同時發生！　網刷一排祝福

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

翁倩玉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李明德曝被《三人行》換角原因！「搶了馬天宇風頭」爆：他接受不了
  2. 46歲孫芸芸居家照「驚見超兇視角」！　澳洲豪宅海景曝光
  3. 昔慘遭炎上！賀瓏《夜夜秀2》改版回歸「超狂卡司曝」　同事一看內容急阻止
  4. 74歲翁倩玉太有才！　跨界演美劇還不夠「畫畫還獲日本大獎」
  5. 20年前反覆做前世夢！長大意外找到「夢中場景」導演花9年拍成電影
  6. YTR陳妮絲搭Uber「開過頭撞機車」　被迫停路邊下秒暖給司機1千
  7. T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他
  8. 陳喬恩懶理公審火鍋店遭出征風波！　照發IG吐露「最擔心的事」
  9. 吳思賢回來了！　34歲生日第一天「竟宣布沒收粉絲手機」全場嚇傻
  10. 方文琳挺裘海正…短髮造型意外曝光　「凍齡素顏」網狂讚：高中生

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366