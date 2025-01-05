74歲翁倩玉太有才！　跨界演美劇還不夠「畫畫還獲日本大獎」

記者蔡琛儀／台北報導

74歲資深唱將翁倩玉睽違15年，將於2月15日一連兩天與台北開唱，74歲的她去年與日本男星西島秀俊、國村隼等人攜手演出美國黑色科幻喜劇《桑妮：AI管家》，也是她首度參演美劇，笑說未來更希望能回台拍片，「家鄉總是讓我感到溫暖，我常常回台灣，每次都感到很舒服。」

▲翁倩玉與日本男星西島秀俊、國村隼攜手演出喜劇《桑妮：AI管家》。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉與西島秀俊在劇中飾演母子，兒子意外失蹤之後，她與拉希達瓊斯飾演的媳婦「蘇西」從一開始的不合到逐漸瞭解彼此，「我的角色是傳統的京都女性，不太能接受美國媳婦，但是蘇西又是她唯一的親人了。」不過翁倩玉在拍攝過程中，確實與拉希達培養出好情誼，「她的表演很自然、真誠，我們還曾一起去爬過富士山呢！」

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她也在該劇中與日本戲劇天王國村隼對戲，大多飾演黑幫老大的他，這次則轉型神秘的機器人科學家，連他自己都自嘲：「終於不是演黑道、惡魔，而是一個單純的正常人。」並說作為科學家，性格要變得較為理性，「我的角色要用理科的角度去思考所有的事情，至於這個角色到底是怎樣的人，我不能暴雷，但隨著故事的進展，大家一定會覺得他愈來愈有趣。」

▲翁倩玉下個月將舉辦睽違15年的演唱會。（圖／大大娛樂提供）

翁倩玉縱橫藝界63年，不但是藝壇瑰寶，她也斜槓服裝品牌，多年來潛心創作版畫作品，讓她獲得日本美術大展的首獎，也以「紅樓依綠」作品獲日本美術展的西畫類特選大獎，此外，她以日本古蹟平等院境內著名建築鳳凰堂為題創作的版畫「鳳凰迎祥」，更被收入千年古蹟「平等院」收藏，也是該院首度收藏外國人的作品，翁倩玉還把她獲日本美術大獎「日展」的版畫作品「廊橋淺秋」，致贈給京都東本願寺。翁倩玉演唱會門票已開賣，詳洽年代售票及全台便利商店。