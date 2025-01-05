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陳喬恩懶理公審火鍋店遭出征風波！　照發IG吐露「最擔心的事」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人陳喬恩日前在Instagram發文批評知名麻辣火鍋店的入座規定讓她感到不滿，還附上6個翻白眼表情符號吐槽「到底有多麼好吃這麼跩？」更直接公開店名，表示自己不會再光顧，此舉掀起兩派討論，新貼文底下更遭大批網友留言出征。不過，陳喬恩本人似乎未受負面聲浪影響，依舊正常更新Instagram，還吐露了近期最擔心的事情。

▲陳喬恩坦言最近體重增加，希望在過年前瘦回來。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

▲陳喬恩近日因為公審店家而引發兩極評論。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

陳喬恩5日在Instagram限時動態曬出自拍影片，內文坦言最近體重上升，表示「最近最擔心的事情就是上體重器，所以都沒有上去」，為此她放話：「但我今天開始要認真發奮減肥了，我專屬教練，重量訓練加上私廚蛋白質飲食。」專屬教練的部份標註了老公Alan，並不忘與粉絲互動詢問「相信我能在農曆過年（瘦）5公斤嗎？」心情似乎沒有受到最近的出征影響。

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▲陳喬恩坦言最近體重增加，希望在過年前瘦回來。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

▲陳喬恩坦言最近體重增加，希望在過年前瘦回來。（圖／翻攝自陳喬恩Instagram）

此前，陳喬恩於2日突然在IG發出黑底白字圖文，透露自己在前往麻辣鍋店的用餐經歷，表示店家的特殊規定讓她有些不滿，同時也在文中附上6個翻白眼表情符號吐槽，她提到店家不接受訂位，規定客人必須現場排隊等候，抵達後還要求人數要過半才能入座，不滿表示「到底有多麼好吃這麼跩？是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」

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