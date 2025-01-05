艾瑞絲「搬家親手改造空屋」　吐槽房東愛裝傻：我就公主病有潔癖

記者王靖淳／綜合報導

網紅艾瑞絲曾是YouTuber反骨男孩的成員，平時會在社群記錄生活的她，最近發文提到自己又要搬家，並透露新租處為一間空屋，所有家具與電器都由她自行添置，房東見狀後都忍不住好奇她的職業。為此，艾瑞絲坦言有公主病及潔癖，「其實妳比我有錢，只是跟妳反應妳都裝傻，事情是由看不慣的人忍不住去做的。」

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲透露，過去從西門搬到南港、板橋再到大橋頭，每次租房她都保持低調，從未告訴房東自己的身份，只簡單說自己從事媒體業，「反正能當房東的多半都老人，也不太看網路，他們都會以為是記者之類的。」她更提到，現任房東曾懷疑她是否能負擔月租4萬元的房子，讓她忍不住笑說：「應該可以吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾瑞絲發文透露自己搬家。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

艾瑞絲分享新家從空屋到舒適小窩的改造過程，家具電器全是她自行添置，甚至還自費換免治馬桶、大門電子鎖、窗簾等。然而，她的積極行動引來房東疑惑，對方在得知這些改造後，忍不住再問她：「妳怎麼有這些錢？妳到底是做什麼的？」對此，艾瑞絲選擇不回應，但她在文中幽默表示，其實房東財力遠超過自己，只是對於她的反饋習慣裝傻。為此她直言：「事情是看不慣的人忍不住去做的」，並自嘲為是有公主病和潔癖的人，只想讓居住環境更舒適。