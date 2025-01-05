《魷魚2》李政宰「拍攝10月身心超崩潰」：比禁慾還節制　被爆一集酬勞3千萬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》熱潮持續延燒，男主角奇勳由影帝李政宰飾演，故事設定於3年之後，他歷經失去好友的折磨，不論是在外貌還是內在情感上，都有不同的變化。近日接受韓媒訪問，李政宰坦言拍攝期長達10個月，而他的生活比禁慾還克制，展現出最高敬業度。

▲李政宰首度闢謠《魷魚遊戲》超貴片酬。（圖／Netflix提供）



李政宰飾演的成奇勳是第二、三季的靈魂人物，第二季故事背景設定為事故3年後，他近日受訪聊起角色心境，「我必須展現奇勳出現變化的模樣，就算是只靠外在形態也要表現出來，然後不只外在變化，還包括內在的情感表現。我希望這種變化不僅僅停留在情感層面，還能在身體上有所體現。」

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▲李政宰承認拍攝《魷魚遊戲》2、3季長達10個月拍攝期身心靈都很辛苦。（圖／Netflix提供）



為此，李政宰必須有超乎常人的克制力，「不只是在外在，就連感情上都很辛苦，長達10個月的拍攝期，我只能透過比禁慾還更節制的生活進行拍攝」，坦言拍攝2季以來身心靈都很疲憊。

外傳李政宰《魷魚遊戲》二、三季片酬破紀錄，一集高達美金100萬（約台幣3200萬），他受訪時首度闢謠，誠實表示「（片酬）確實是滿多的」，只是沒有拿到一集美金100萬，雖沒有明講片酬多少，但片商確實對他不薄。