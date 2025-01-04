記者吳睿慈／桃園報導

FNC BAND Kingdom首次在台舉辦，4、5日兩天在桃園巨蛋與粉絲同歡。大師兄FTISLAND率先出場後，緊接著新人樂團Hi-Fi Un!corn青春登場，成員非常有誠意，全程用中文與粉絲交流，主唱嚴太民嘴甜表示「昨天晚上因為太想你們，很激動沒睡好覺」，撩妹告白「我很喜歡你們」、「我愛你們」，逗得歌迷心花怒放。

▲Hi-Fi Un!corn來台灣失眠。（圖／讀者提供）

Hi-Fi Un!corn由選秀節目《THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE》脫穎出道，他們身為第二個上場的團體，帶來歌曲〈Stay With You〉、〈Left or Right〉揭開序幕，全場歌迷跟著狂歡，5人卯足全力開唱，誠意十足幾乎全程用中文與觀眾溝通，主唱嚴太民發音清晰說著：「FNC BAND Kingdom在桃園舉辦好高興，還有昨天晚上因為想你們很激動，沒睡好覺，謝謝你們。」獲得全場掌聲。

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▲Hi-Fi Un!corn全程中文對話，誠意100分。（圖／讀者提供）



接著輪到福嶌崇人打招呼，他嘴甜告白「我很喜歡你們」，再來是隊長金賢栗：「非常想念大家！」他切換成韓文表示「真的很想來台灣，也想讓大家聽聽我們的live演出，終於來到台灣非常開心，今天我會盡全力，非常謝謝」，然後是孫基允講著中文「我愛你們」，最後是鼓手許民稱讚「桃園你們真棒」，全團中文溝通無問題，秀出100分誠意。

雖是新人團體，但頗有大將之風，Hi-Fi Un!corn嚴太民用中文喊著「左邊的朋友、右邊的朋友、下面的朋友，你們準備好了嗎」，全場掀起熱烈尖叫聲，接下來他們唱著前輩FTISLAND的歌〈I wish〉以及N.Flying的〈Rooftop〉，氣氛超嗨，隊長金賢栗也與觀眾約定：「我們今年一定會再回來，跟你們約定！」