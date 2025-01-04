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情侶吃鼎泰豐遇見人氣韓星！　驚呼「真的好像」沒想到就是本人

記者蕭采薇／台北報導

愛情電影《那張照片裡的我們》找來人氣韓星振永，與李沐、宋柏緯共譜台、韓青春三角戀。振永為拍攝來台Long stay兩個月，三人好友情延續到戲外，常組團大嗑美食。剛好受訪前一天李沐作東請大家吃鼎泰豐小籠包，當下有韓國遊客認出振永，但只是疑惑的說：「咦？那個人長得好像振永。」

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-振永,李沐,宋柏緯。（圖／記者黃克翔攝）

▲振永（左）為拍攝 《那張照片裡的我們》來台，和李沐、宋柏緯組成「吃貨三人組」。（圖／記者黃克翔攝）

振永在電影有不少中文台詞，宋柏緯戲裡、戲外都負責擔任中文小老師，振永今也現場秀了「寂寞」、「好吃」、「同意」等中文，李沐則說：「我們前期有大量的讀本，雖然語言不同但心意相通。」三人各自都為角色下足苦功，振永苦練2個月的跆拳道、李沐則練習拍照、宋柏緯瘦下5公斤，有許多自彈自唱的橋段。

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宋柏緯則以長髮造型現身，他開心表示：「我對造型滿意至極，很有年代感，也幫忙進入角色。」他在《那張照片裡的我們》和電影《我吃了那男孩一整年的早餐》裡都沒沒暗戀、守護李沐，宋柏緯笑說：「真的好難追，從高中追到大學，還追到上輩子。」

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-振永。（圖／記者黃克翔攝）

▲振永很享受台灣美食，特別喜愛噶瑪蘭威士忌和炒水蓮。（圖／記者黃克翔攝）

振永從去年10月就來台灣拍攝《那張照片裡的我們》，他笑說：「台灣很多很好吃的料理，我很喜歡滷肉飯，還有非常喜歡炒水蓮。」李沐也也爆料振永的高人氣，透露一起去吃鼎泰豐時，外面有對韓國情侶，「女生說『他長得好像振永』，男生也說『真的好像振永』，他們沒想到就是本人！」

振永更自爆，在韓國的時候就很喜歡台灣的噶瑪蘭威士忌，「我最期待的就是去噶瑪蘭酒廠，這是我來台灣最期待的事，前陣子已經去了！我也有調配我自己的專屬威士忌，非常的喜歡。」宋柏緯也透露：「我們私下，常『理性』的交流威士忌。」李沐、宋柏緯也帶振永吃遍台灣美食，從麻辣火鍋、燒肉、滷肉飯到海產店，簡直成了「吃貨三人組」。

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-李沐 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沐為《那張照片裡的我們》學習攝影。（圖／記者黃克翔攝）

振永同時也是韓版《那些年，我們一起追的女孩》，也因此和台版主角柯震東有私交，兩人在韓國就見過，此次振永來台拍片也特地相約見面。振永稱讚：「他是非常有禮貌非常周到的演員，我在台灣見柯震東的時候有順便見到父母，他爸爸還有唱韓文歌給我聽。」

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-振永,李沐,宋柏緯。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）振永、李沐、宋柏緯好感情從戲裡延續到戲外。（圖／記者黃克翔攝）

振永1月18日將來台灣辦粉絲見面會，會邀請李沐和宋柏緯兩人出席嗎？振永笑說：「如果是個人演唱會一定會邀請，但粉絲見面會是和粉絲互動的環節，會有點害羞。」宋柏緯也順勢宣傳，自己1月24將在台北流行音樂中心旁的「SUB LIVE」舉辦專場《近水樓台沒所謂》，將與香港歌手「Room307」合作。

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-宋柏緯。（圖／記者黃克翔攝）

▲宋柏緯很滿意自己的長髮復古造型。（圖／記者黃克翔攝）

「湯哥」湯昇榮這次和有10多年廣告拍攝經驗的鄭乃方首度合作，兩位導演常一起討論劇本到凌晨，從製作細節、美學、音樂、表演方式都不放過。拍攝現場也常真情流露，鄭乃方就爆料有場李沐和振永在照相館大門前的感情戲令人動容，喊「CUT」後轉頭才發現湯哥早已哭到不行。

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-湯昇榮,振永,李沐,宋柏緯,鄭乃方 。（圖／記者黃克翔攝）

▲《那張照片裡的我們》（左起）導演湯昇榮、振永、李沐、宋柏緯和導演鄭乃方。（圖／記者黃克翔攝）

《那張照片裡的我們》故事聚焦在1977年的台灣桃園中壢，照相館攝影師賢英愛上了來自韓國的跆拳道教練金浩熙，兩人因彼此的勇敢和真誠相互吸引；另一方面，滿懷熱血的大學生弘國，默默守護著青梅竹馬賢英，選擇把感情暗藏心底。在那個動盪又充滿希望的年代，三位年輕人，各自透過鏡頭與汗水，為青春歲月留下最真摯的見證，電影預計今年末上映。

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