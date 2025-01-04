陳喬恩翻白眼公審「知名麻辣鍋這麼跩」　IG被洗版：公主病別出門

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩最近在IG限動發文批評知名麻辣火鍋店的入座規定讓她有些不滿，同時也在文中附上6個翻白眼表情符號吐槽，「到底有多麼好吃這麼跩？」事後更直接公開店名，表示自己不會再光顧。內容曝光後掀起兩派討論，陳喬恩的最新貼文底下更遭大批網友留言洗版，雖然有部分粉絲表示支持她，不過也有不少人留言罵她，甚至吐槽她有公主病。

▲陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩透露，這家麻辣鍋店素有「傳說中好吃」的名號，但用餐規則卻讓人感到相當不便。她提到，店家不接受訂位，規定客人必須現場排隊等候，抵達後還要求人數要過半才能入座。陳喬恩在文中寫道，「到底有多麼好吃這麼跩？是因為如此機車，才會感覺很受歡迎嗎？」並附上數個翻白眼的表情符號，充分表達她的無奈與不滿，還表示「不好吃！我永遠不會再去第二次。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳喬恩公審麻辣火鍋店。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

限動內容曝光後，陳喬恩的最新貼文底下遭到兩派網友留言洗版。有粉絲認為陳喬恩的言論太誠實、真性情，並指出公眾人物的言行容易被放大檢視，希望她能保持堅定內心，並對她表示支持，「妳從來不鳥那些酸溜溜的酸民，她們嫉妒妳有錢長的美敢說實話。」

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

然而，有網友留言批評陳喬恩未站在店家立場思考，指出訂位後遲到霸位的情況很常見，這些規則其實是在維持用餐秩序，更提醒她「公主病別帶出門」。對此，有好心的網友建議，陳喬恩在出門用餐前應提前查閱評論，「看看Google評論避雷，人家規矩那麼多，真的可以不去吃的。」

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

事實上，陳喬恩日前曾發文分享回台吃西班牙米其林二星餐廳的用餐經歷，坦言這次的「摘星之旅」讓她感到些許失望。她提到，整頓餐點的上菜順序雖講究，但味覺與口感體驗卻略顯單調，同時也透露，餐廳後續的菜品幾乎清一色是冷菜，搭配各種不同口味的奶油醬和醬汁，讓她吃出一種「鬼打牆」的感覺。所幸，用餐結束後，她選擇前往另一家老派牛排餐廳，為自己的生日餐畫上完美句點。